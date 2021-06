SR4 è più di un calciatore: dalla musica alle serie, tutto sul brand di Sergio Ramos

SR4 è il brand creato da Sergio Ramos, bandiera del Real Madrid dalle mille passioni: tutto sul calciatore-imprenditore.

Ci sono calciatori che diventano veri e propri brand nel corso della loro carriera. Negli ultimi anni è accaduto a Cristiano Ronaldo, alias CR7. Ma anche ad altri top player come Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, storica bandiera del Real Madrid, ha da diversi anni creato un marchio tutto suo: SR4. Un brand utilizzato, ad esempio, in collaborazione con Nike per una serie di scarpini esclusiva con il suo design, ma anche per sponsorizzare la sua squadra equina. Una delle grandi passioni di Ramos è infatti l’ippica.

Ma il Sergio fuori dal campo è un personaggio davvero unico nel suo genere, con mille interessi e tante passioni seguite attivamente. Non a caso, l’ormai ex difensore del Real è uno dei pochi calciatori ad essersi visti dedicare una serie televisiva da un grande broadcast internazionale: Amazon.

Dopo quasi vent’anni di Real Madrid, nel 2021 il difensore ha divorziato dalla squadra madrilena, e sarebbe entrato in contatto con il Milan. Tuttavia, la richiesta del calciatore avrebbe raffreddato le ipotesi: in due anni per assicurarselo servirebbero circa 50 milioni. Possono sembrare troppi, ma Sergio non è un semplice giocatore: è un’industria.

Vuoi conoscerlo meglio? Puoi farlo attraverso una serie televisiva, El Corazon de Sergio Ramos, prodotta da Amazon Prime Video lanciata nel settembre 2019. In otto episodi il difensore goleador porta dentro tutti i segreti della sua vita privata, della sua famiglia, delle sue radici, raccontando aneddoti, ricordi, rivalità e parlando anche della sua musica.

Musica? Ebbene sì. Tra le tante peculiarità del Capitan c’è anche la sua passione per la musica. E per il canto. Non a caso, nel 2016 lanciò il singolo La Roja Baila, un brano in cui appariva insieme ai compagni di Nazionale. E due anni dopo, per i Mondiali di Russia, collaborò con Demarco Flamenco nel singolo Otra estrella en tu corazon. Ma la prima vera canzone del difensore s’intitola, e non poteva essere altrimenti, SR4.

Un paio d’anni fa il calciatore scelse infatti di debuttare con un brano rap, diventando di punto in bianco un mc per raccontare la sua casa, gli amici, la magia e in generale la sua vita attraverso barre e rime. Un pezzo che non raggiunse le vette delle hit parade in Europa, ma che fece comunque conoscere un suo lato rimasto troppo spesso nascosto (se vuoi riascoltarlo CLICCA QUI).