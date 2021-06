I consigli della redazione di Calciopolis sulle gare dei gironi A e F di Euro 2020

Buongiorno a tutti, ormai le posizioni nei gironi si stanno delineando quasi completamente e dopo Italia e Belgio, anche l’Olanda ha già staccato il pass per gli ottavi. Tra stasera e domani invece, si giocheranno 5 gare fondamentali per altre squadre che sono ancora in piena bagarre. Tra queste, ne abbiamo scelte 4 che a nostro avviso potrebbero essere quelle un po piu’ affidabili, creando comunque un ottima quota 12 da consigliarvi. Le gare in programma in questo week-end sono: Ungheria-Francia,Spagna-Polonia,Portogallo-Germania,Svizzera-Turchia e Italia-Galles e tra queste, noi abbiamo scelto di puntare sulle quattro che a nostro avviso, sembrano essere un po più affidabili, escludendo quindi l’Italia, che potrebbe fare anche i conti con il tabellone successivo.

Pronostici Euro 2020: la quaterna consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di sabato e domenica prossimi:

si tratta di una quaterna a quota 12, con inizio alle ore 15:00 di oggi

Ungheria-Francia: X2 e Multi-gol 2-4

Spagna-Polonia: Multi-gol casa 2-3

Portogallo-Germania: Multi-gol 2-3

Svizzera-Turchia: Multi-gol casa 2-3

