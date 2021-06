Perisic come CR7: l’incredibile record del calciatore croato

Perisic come Cristiano Ronaldo in Nazionale: il calciatore croato ha messo a segno un record straordinario.

Con il gol messo a segno nella seconda giornata di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca, Ivan Perisic ha raggiunto un primato incredibile, che lo porta a eguagliare un giocatore non comune: Cristiano Ronaldo. Vero che le carriere dei due calciatori sono molto diverse, ma va detto che nella Croazia il peso specifico dell’esterno dell’Inter è quasi equivalente rispetto a quello di Cristiano nella rappresentativa lusitana.

Ma qual è dato ‘ronaldesco’ del calciatore balcanico? Con la rete del 18 giugno sono cinque le edizioni dei grandi tornei internazionali consecutive (Mondiali ed Europei) in cui Perisic ha preso parte almeno a un gol. Come lui, un solo altro calciatore in tutta Europa: Cristiano Ronaldo.

Ivan Perisic: l’incredibile striscia con la Croazia

Sembra quasi blasfemo paragonare le carriere di Cristiano Ronaldo e Ivan Perisic, anche esclusivamente nelle loro avventure in Nazionale. Tuttavia, il calciatore nerazzurro con la maglia a scacchi è riuscito a fare sempre, o quasi, la differenza. Importantissima la rete contro la Repubblica Ceca, che ha regalato alla squadra rivelazione dei Mondiali del 2018 una speranza per passare il turno.

Ma anche in passato ha saputo essere decisivo. Ai Mondiali in Russia, conclusi con uno storico secondo posto per la formazione balcanica, Perisic fu uno dei grandi protagonisti e trascinatori della squadra. Andò a segno in tre occasioni, con gol fondamentale anche in semifinale contro l’Inghilterra, prima della rete ‘inutile’ in finale con la Francia. Negli Europei del 2016, quelli del trionfo di CR7, andò a segno in due occasioni, sempre con la Repubblica Ceca e con la Spagna nei gironi.

Andando ancora più indietro, nei Mondiali in Brasile nel 2014 segnò sempre due reti, entrambe nella fase a gironi. Due gol che non servirono alla Nazionale per riuscire a superare il turno. Una fu utile per piegare il Camerun 4-0, ma l’altra fu inutile, nel 3-1 subita dal Messico. Infine, negli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina, altra avventura non particolarmente fortunata per la formazione croata, non riuscì ad andare a segno, ma fu importante con un assist nella fase a girone. Non sarà mai riuscito a trascinare la Craozia al successo, pur sfiorandolo ormai tre anni fa. Ma di certo Perisic per la formazione balcanica è stato negli ultimi dieci anni un vero leader.