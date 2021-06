La Fiorentina, in panchina guarda a Vincenzo Italiano, il tecnico dello Spezia sarebbe la prima scelta dei viola.

La Fiorentina ha pronto il nome in panchina per sostituire Rino Gattuso, che dopo una non ben spiegata lite con la dirigenza toscana ha deciso di cambiare aria prima ancora di iniziare il suo lavoro. La viola scoperta a questo punto in panchina avrebbe sondato il terreno per Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia ,tra i più ben visti del panorama italiano. L’accordo dovrebbe essere trovato in poco tempo qualora Italiano confermasse la disponibilità a passare in Viola.

La storia di Gattuso e della Fiorentina si è conclusa prima ancora di iniziare, il caso riempie ancora le prime pagine dei giornali, considerati poi i risvolti che ha preso la vicenda, con il tecnico che è poi stato accostato alla panchina del Tottenham, salvo poi essere di fatto rifiutato dai tifosi londinesi. Ora la Fiorentina cerca un degno sostituto di Gattuso e pare aver trovato il giusto profilo in Vincenzo Italiano che ha ben fatto la scorsa stagione con lo Spezia.

La Fiorentina corre ai ripari in panchina: il nome nuovo è Italiano

Nelle ultime ore è emersa una versione ipotetica sui motivi che avrebbero spinto Gattuso e la Fiorentina ad interrompere prima del tempo la propria collaborazione. Si è parlato di una dinamica riguardante il possibile trasferimento della punta Vlahovic, situazione che non avrebbe convinto il tecnico calabrese. Sono solo versioni, ipotesi, che possono però a iutare a ricostruire il clima che in quei giorni si viveva in società. Oggi il futuro in panchina potrebbe essere Vincenzo Italiano.

Italiano potrebbe quindi presto dire si alla Fiorentina. Sarebbe lui il tecnico dei viola dopo la rottura improvvisa ed ancora priva di ufficiale ragione con Rino Gattuso, ex tecnico di Milan e Napoli. Italiano sarà chiamato, eventualmente a ricostruire una identità che negli ultimi anni non è mai emersa. Identità di gioco, di carattere, una squadra con precise caratteristiche che sappia centrare gli obiettivi fissati ad inizio stagione.