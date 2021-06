Euro 2020, le tifose rubano la scena: show a San Pietroburgo – Foto

Fascino e spettacolo sugli spalti di Euro 2020: le tifose più appariscenti d’Europa incantano i follower ed i supporter nei diversi stadi del torneo itinerante.

Lo spettacolo di Euro 2020 non si ferma. Alla seconda giornata del torneo, tantissimi risultati straordinari che hanno ribaltato quanto visto in precedenza. Basti pensare alla vittoria della Germania o al pareggio inaspettato tra Francia e Ungheria. Il passo falso dell’Inghilterra nel derby con gli scozzesi e ancora il Galles che ha sbaragliato i pronostici contro la Turchia.

L’atmosfera negli stadi in queste giornate è pazzesca. Si respira aria di festa in tribuna, grazie al ritorno del pubblico agli eventi pubblici. E così, anche le tifose più appariscenti non perdono occasione per mostrare la loro bellezza ad Euro 2020, nei diversi impianti del continente.

Le fan più belle di Euro 2020

Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo non manca occasione per fare selfie con con una splendida tifosa russa. Infatti, in occasione di Finlandia-Russia Kashina Alena si è fatta apprezzare sugli spalti, scattando alcune foto con i tifosi avversari.

In Svezia-Slovacchia gli occhi sono tutti per lei. Tanya Miroshina conquista il grande pubblico di Instagram grazie ai suoi spettacolari colori nordici.

Anche a Copenhagen il fascino non manca. Alcune tifose danesi sono state protagoniste al Parken Stadium e hanno attirato l’attenzione dei fan circostanti, nonché dei follower di Instagram.

