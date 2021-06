Lazio, Sarri vuole Brandt: caratteristiche e curiosità sullo “Skipper” tedesco

Maurizio Sarri ha chiesto alla Lazio Julian Brandt: il tedesco è un calciatore che ama i tuffi, le auto e i videogame. Le curiosità e le origini del suo soprannome.

Sarri e la Lazio puntano al restyling delle corsie esterne. Un dettaglio non da poco per il gioco del nuovo tecnico, che ama allargare il gioco ed ha bisogno di elementi in grado di creare la differenza e accelerare il gioco sulle corsie esterne. Il nome più caldo in queste ore è quello di Julian Brandt. L’esterno tedesco, venticinquenne, ha tutte le caratteristiche che piacciono al tecnico ex Juve. Ha le capacità per giocare sulle corsie esterne, ma può essere impiegato anche da trequartista puro e all’occorrenza da centrocampista centrale.

Fu in passato accostato anche al Milan, che non riuscì a portarlo in rossonero, e dopo una stagione difficile con la maglia del Borussia Dortmund, potrebbe accettare la corte dei biancocelesti. Dopo la lunga esperienza al Bayer Leverkusen, fu infatti acquistato dai gialloneri con i quali in questa stagione ha raccolto solo 3 gol e 2 assist in 31 presenze in Bundesliga. Un bottino scarno per le sue qualità, soprattutto se accostato alle sue annate alle “aspirine”, in cui trovò la via della porta con regolarità impressionante. Ma chi è Julian Brandt, il calciatore che ama i tuffi, le auto e che tutti chiamano Skipper.

Lazio, Brandt è il sogno di Sarri: lo chiamano Skipper, ed ha un talento particolare per i tuffi

Sono le caratteristiche tecniche di Brandt ad aver convinto Sarri e la Lazio. Tare potrebbe tentare di strapparlo al Borussia, ma servono almeno 25 milioni di euro per un calciatore che può essere il nuovo idolo dei tifosi biancocelesti. Nonostante il fisico imponente, il biondo calciatore tedesco ha grande velocità, piedi educatissimi e duttilità. Intanto lui assiste ad Euro 2020 da casa. É uno degli esclusi eccellenti di Loew, ed ha pagato lo scarno bottino con il Borussia Dortmund, che è la chiave su cui punta Tare. Brandt potrebbe infatti cercare una nuova esperienza dopo la stagione poco convincente. Un’avventura per rilanciarsi e ritrovare la maglia della nazionale in vista dei Mondiali.

Intanto si gode le sue passioni. Quella per la fotografia, che lo porta a postare sui social foto particolari, molto spesso in bianco e nero. Poi quella per il diving. Brandt è infatti uno spericolato tuffatore che ama mostrare i suoi video nei luoghi più particolare con le evoluzioni in piscina o dalle scogliere. Brandt ama i videogiochi e le auto veloci. Guida infatti una Mercedes Amg Gt 63. Curiosissimo invece il suo soprannome. Lo chiamano Skipper, come il pinguino del film di animazione Madagascar. Forse per le sue espressioni, spesso simpatiche. E a giudicare dalle sue foto e dalle citazioni lui ne va molto orgoglioso. Intanto Tare si muove, e i rumors parlano di un primo sondaggio per capire se ci sia o meno la possibilità di trattare. Sarri attende, e sa che Brandt sarebbe il primo fondamentale tassello per la nuova Lazio, pronta ad alzare l’asticella degli obiettivi.