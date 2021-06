Napoli, affondo per Nuno Tavares: i tifosi del Benfica lo spingono via

Il Napoli punta su Nuno Tavares, che al Benfica rischia di non trovare più spazio. I tifosi criticano i suoi atteggiamenti e chiedono la cessione.

Tutto sulle corsie esterne. Giuntoli lavora in tandem con Spalletti per trovare alternative in difesa, e ha messo gli occhi da tempo su Nuno Tavares. Il ventunenne del Benfica è un laterale molto fisico, dotato di buona corsa e capacità di fare tutta la fascia. Sarebbe il calciatore ideale per il nuovo tecnico dei partenopei che vuole spinta forte e prova a svecchiare la rosa. Radio mercato parla di una possibilità concreta e di aperture da parte del club portoghese.

Pare infatti che i tifosi del Benfica siano in forte pressing sul club per accelerare l’addio del calciatore, colpevole, sempre secondo i sostenitori, di avere spesso atteggiamenti sbagliati fuori dal campo. Il suo rendimento intanto non si discute, e Spalletti sarebbe convinto dall’operazione. L’affondo di Giuntoli è pronto, ma Nuno Tavares dovrà rivedere alcuni errori commessi in passato che stanno condizionando la sua esperienza in Portogallo.

Il Napoli prepara il colpo, Nuno Tavares vicino: al Benfica lo spingono via

Non è di certo la qualità a mancare a Nuno Tavares, esterno sempre più in orbita Napoli. Giuntoli partirebbe da un’offerta di 12 milioni di euro per provare a convincere il club portoghese, che sarebbe disposto a cedere il calciatore. Non sarebbe una scelta tecnica, ma comportamentale. L’esterno è infatti spesso bersaglio delle critiche per alcuni atteggiamenti che hanno spinto i tifosi a chiedere l’allontanamento del calciatore.

Di recente Tavares si è reso protagonista di un video in cui un amico insultava un calciatore, che a conti fatti sembrava essere un altro elemento del Benfica. Si tratta di Grimaldo, e i tifosi non hanno apprezzato le parole del laterale, che non avrebbe preso le distanze da quel commento poco felice. Atteggiamenti che il club non ha apprezzato, e che avrebbero ammorbidito le posizioni sul mercato. La clausola di Nuno Tavares è infatti alta, ma ora la storia potrebbe cambiare, e il Napoli è pronto al grande colpo.