Rodrigo Palacio, storica prima volta? Il regalo dell’ex allenatore

Rodrigo Palacio ha una grande opportunità: l’attaccante è in trattativa con un suo ex allenatore e dalla prossima stagione può giocare in Champions League.

A 39 anni è raro che un calciatore possa realizzare un proprio sogno o un obiettivo ricoprendo il ruolo da protagonista. E invece, per Rodrigo Palacio è fattibile, già dalla prossima stagione.

L’attaccante argentino non ha rinnovato il contratto con il Bologna ed è libero di firmare con qualsiasi altra squadra. Tra le idee valutate, anche quella di un ritorno in patria, nel suo Boca Juniors. Ma da diverse ore, sarebbe spuntata un’opportunità unica per il Trenza: giocare per la prima volta la Champions League.

Infatti, l’esperto centravanti sudamericano non è mai riuscito a disputarla e ora il suo vecchio allenatore lo vuole nella propria rosa, per cercare di realizzare il suo sogno ed aiutare il club con la sua immensa esperienza da calciatore.

Rodrigo Palacio verso l’Atalanta: Gasperini accelera

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta vuole convincere Rodrigo Palacio a firmare un contratto. Dietro questa mossa di calciomercato c’è Gian Piero Gasperini, ex allenatore del Trenza. I due hanno avuto modo di lavorare assieme al Genoa, quando l’attaccante sbarcò per la prima volta in Europa. Proprio nella sua prima stagione in rossoblu disputò l’Europa League. Successivamente ha giocato la competizione con la maglia dell’Inter, ma non è mai riuscito a giocare in Champions League.

Ora, con i bergamaschi avrebbe questa grossa chance. L’Atalanta si è qualificata per il terzo anno consecutivo nel torneo riservato alle big d’Europa e avrebbe bisogno di un centravanti esperto, che ogni tanto possa far rifiatare Muriel e Zapata.

Gasperini vuole fare affidamento su Palacio, giocatore umile e di grande intelligenza tattica, nonché professionista serio apprezzato sempre dagli allenatori. La treccina più famosa dell’attuale Serie A può continuare a stupire. Anche a 39 anni.