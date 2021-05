Rodrigo Palacio, dall’amicizia con Ginobili alla moglie: tutto sul Trenza

Tutto sul Trenza, l’attaccante argentino famoso per la sua treccina e lascia parlare il campo: chi è Rodrigo Palacio.

Rodrigo Palacio lascia il Bologna dopo quattro stagioni. Solo di recente ha battuto un record in Serie A che apparteneva allo storico attaccante Silvio Piola. Un primato non da tutti e che resisteva dal 1950: il calciatore più anziano a segnare una tripletta in campionato. L’attaccante argentino gioca da 12 anni in Italia ed è apprezzato da tutti i tifosi e gli appassionati di calcio per il suo comportamento e la serietà che mostra sul rettangolo di gioco.

Raramente ha avuto un comportamento al di sopra delle righe e ha sempre mantenuto uno stile di vita regolare. Ma è anche questione di genetica, come stesso lui ha dichiarato alla Gazzetta ironicamente: “Mio padre giocò fino a 41 anni“. Già perché il Trenza è figlio d’arte.

Leggi anche >>> Dopo 20 anni Sergio Pellissier lascia il Chievo: dalla moglie ai figli, tutto sull’ex bomber



Rodrigo Palacio, figlio d’arte amico di Ginobili: l’uomo che lascia parlare il campo

Il padre ha giocato a calcio fino a 41 anni. José Ramon era un’ala destra ed era spagnolo, ma si trasferì in Argentina e trascorse quasi l’intera carriera all’Olimpo, ottenendo la doppia cittadinanza. Sulle stesse orme del proprio tutore, Rodrigo Palacio alla soglia dei 40 anni non ha smesso di giocare a calcio ad alti livelli, e continuerà ad inseguire il pallone. L’attaccante è nato a Bahia Blanca, stesso luogo di Manu Ginobili, celebre cestista argentino, campione in NBA con la maglia degli Spurs. Ma prima di diventare una star in USA, ha mostrato tutte le sue grandi potenzialità nel campionato italiano di Basket: proprio a Bologna, sponda Virtus.

Palacio e Ginobili sono quasi coetanei, si conoscono e sono diventati amici. Hanno nel DNA la sportività e la competitività, due doti che potrebbero essere molto diversi tra loro, ma allo stesso tempo possono convivere molto bene in una persona. Il bomber sudamericano è conosciuto anche con il soprannome del Trenza, ossia “treccia“, proprio per la caratteristica di portare una treccina.

Della sua vita privata si sa ben poco, poiché ci tiene alla privacy. Sposato dal 2010 con Wendy, è diventato padre di Juana. Un uomo che lascia parlare il campo e non le pagine di gossip. E persino all’interno dello spogliatoio, come stesso lui raccontò in una vecchia conferenza, non ama parlare molto. Rodrigo Palacio ora è alla ricerca di una nuova avventura, pronto a lasciare il segno indelebile in un altro club.