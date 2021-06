Kroos, voglia di Serie A? La richiesta a Cristiano Ronaldo fa sperare

Toni Kroos ha svelato di cosa ha parlato con Cristiano Ronaldo: quella richiesta all’amico sull’Italia fa sperare.

La Germania si è rimessa in corsa ad Euro 2020 con una splendida vittoria contro il Portogallo. In campo tantissime stelle, da una parte e dall’altra. Ovviamente, molti di loro non sono semplicemente colleghi o compagni di squadra, ma sono veri e propri amici. E’ il caso di Toni Kroos e Cristiano Ronaldo. I due giocatori sono stati per diversi anni protagonisti al Real Madrid, poi il portoghese ha lasciato la camiseta blanca per quella bianconera.

Al termine della gara, Kroos e Ronaldo sono stati a colloquio per diversi minuti e ad un podcast il centrocampista tedesco ha svelato gli argomenti discussi. Sarà addio al Real Madrid?

Kroos a Cristiano Ronaldo: “Come stai in Italia?”

I due ragazzi non si vedevano da tempo. La partita tra Germania e Portogallo è stato un modo per parlare anche delle loro sensazioni, del torneo e forse anche del futuro di entrambi. Infatti, Toni Kroos ha svelato nel podcast Einfach mal Luppen con il fratello Felix che cosa ha chiesto a Cristiano Ronaldo: “Abbiamo parlato della partita, dei prossimi match e gli ho augurato di passare il turno assieme a noi. Poi gli ho chiesto come si trovasse in Italia, visto che sta lì da tre anni“. Una domanda che potrebbe suggerire un desiderio di cambiamento per il tedesco. Infatti, Toni gioca al Real Madrid dal 2014 e il suo contratto scade nel 2023.

Aria di trasferimento in Serie A? Non è detto. Ma questa piccola “indagine” sull’Italia potrebbe essere un indizio di mercato. Magari Kroos ha voglia di ritornare a giocare con Cristiano Ronaldo e la Juventus potrebbe accontentarlo.