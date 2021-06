Miriam Leone coperta solo da una foglia: fan in delirio sui social – Foto

Miriam Leone stupisce i fan con uno scatto pazzesco: l’attrice siciliana si immerge in vasca coperta solo da una foglia e gli utenti social impazziscono.

L’attrice siciliana si sta godendo il relax al Forte Village, il famoso resort in Sardegna dove la Nazionale italiana ha cominciato il ritiro pre-Euro 2020. L’estate è appena cominciata e Miriam Leone ha pensato di trascorrere del tempo in uno dei posti più incantevoli d’Italia, per trovare le energie giuste, come scritto in un post recente.

L’ex Miss Italia incanta i suoi follower con scatti stupendi e molto artistici. Anche oggi non si è smentita e ha fatto sognare migliaia di suoi seguaci. Miriam si è immersa in una vasca e il risultato della foto è straordinario.

Leggi anche >>> Alessia Macari in bikini bacchetta gli haters: fan senza parole – Foto



Miriam Leone, una dea al Forte Village: la foglia fa sognare i fan

L’artista siciliana si sta divertendo e rilassando al Forte Village. Tra cibo, passeggiate e bagni in vasca, il tempo scorre inesorabile in queste prime ore di estate 2021. La bellissima Miriam Leone ha pubblicato una foto molto suggestiva, immersa tra le acque di una delle vasche del resort, coperta unicamente da una foglia gigante. Uno scatto artistico che esalta la grazia della donna, uno dei volti più belli d’Italia e nonché premiata anni fa come la più bella del Paese.

Elegante, leggiadra proprio come una foglia, Miriam raccoglie migliaia di like e fa sognare i suoi seguaci di Instagram. E non manca qualche commento simpatico che suscita ilarità: “Aspettiamo con fiducia l’autunno” scrive qualcuno.