Juventus, fissato un incontro con il Sassuolo: offerta per Locatelli in arrivo?

Protagonista a Euro 2020 con la Nazionale, Locatelli potrebbe passare a breve dal Sassuolo alla Juventus: fissato un incontro.

Manuel Locatelli sarà il primo grande regalo per Allegri alla Juventus? Possibile. Anzi, tutto farebbe presupporre che le cose andranno in questo verso. Da settimane si vocifera di un possibile approdo in bianconero del calciatore del Sassuolo, grande protagonista ad Euro 2020 con la maglia della Nazionale italiana (e già autore di due reti).

Stando a quanto riportato dai media spagnoli, la Juventus avrebbe già pronta un’offerta molto importante per convincere la dirigenza neroverde. Una proposta che porterebbe nelle casse del Sassuolo molti milioni e arricchirebbe la rosa anche di un calciatore importante da valorizzare nei prossimi anni. Al momento però non c’è alcuna certezza, se non quella data dal dg neroverde Giovanni Carnevali, che ai microfoi del tg regionale ha confermato: “Con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni per parlare credo di Locatelli, ma anche di giovani, nostri e loro“.

Leggi anche -> Locatelli, col Sassuolo rendimento altissimo: il motivo è amoroso

Manuel Locatelli alla Juventus: l’offerta bianconera

L’ex Milan è arrivato al Sassuolo per 12 milioni nel 2018. Da allora è cresciuto moltissimo, al punto da diventare, pur essendo un classe 1998, uno dei perni dell’attuale Nazionale italiana di Roberto Mancini. Per questo motivo per strapparlo alla squadra neroverde servirà un’offerta importante, per certi versi folle.

Come confermato dal dg Carnevali, per il momento di proposte ne sono arrivate solo dalla Premier. Tuttavia, il sito spagnolo todofichajes.net rilancia con una presunta offerta preparata dalla Juventus: 48 milioni di euro più il cartellino del difensore Dragusin, difensore romeno giovane e forte fisicamente, che ha già fatto il suo debutto con la maglia bianconera. Una proposta che andrebbe incontro alla valutazione del Sassuolo, che non accetterebbe proposte da meno di 40 milioni per il proprio gioiellino.

Potrebbe interessarti -> Locatelli-Juventus, apertura Sassuolo: annuncio ufficiale

A dare maggior consistenza alla possibilità di un approdo di Locatelli alla corte di Allegri sarebbe però anche la sua volontà. Stando a quanto trapela, il calciatore avrebbe fatto intendere di vedere la destinazione bianconera come la più gradita in assoluto. E questo potrebbe fare la differenza, come sottolineato da Carnevali: “Il futuro dipenderà molto anche dalle sue idee“. Insomma, la situazione sembra chiara: se la Juventus dovesse davvero affondare il colpo, Locatelli sarà con tutta probabilità un nuovo calciatore bianconero. Non resta che aspettare l’eventuale proposta ufficiale, che potrebbe arrivare già tra domani e i prossimi giorni.