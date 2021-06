Guccini e Sarri a cena insieme, il cantautore: “Mi ha svelato chi vincerà lo scudetto”

Francesco Guccini e Maurizio Sarri hanno cenato insieme alcuni giorni fa: cosa ha rivelato il tecnico toscano al cantautore.

Come due vecchi amici. Anzi, tre. Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori della storia della nostra musica. Maurizio Sarri, un allenatore tra i più talentuosi e ‘diversi’ del panorama calcistico italiano. Marino Bartoletti, punto di riferimento del giornalismo musicale e sportivo nostrano. Cosa volere di più?

A svelare l’avvenuto incontro conviviale era stato proprio Bartoletti con un post su Facebook che iniziava con queste parole: “L’Orso del Valdarno era una vita che voleva conoscere l’Orso di Pavana, suo mito sin da quand’era adolescente. Ed è stato un incontro bellissimo, fra due nuovi amici che non la smettevano più di parlare e di parlarsi“.

Un incontro in cui si è parlato di tutto e di più, anche nell’ambito extracalcistico, ma in cui non si sonon fatti mancare riferimenti al mondo del calcio, con tanto di incursione su uno dei grandi protagonisti del calcio degli ultimi vent’anni, Cristiano Ronaldo, allenato alla Juventus da Maurizio. Una cena davvero speciale, raccontata in un’intervista al Corriere della Sera dallo stesso Guccini, che ha svelato di aver avuto confessioni segrete dal tecnico attualmente alla Lazio.

Maurizio Sarri a cena con Guccini: il tecnico svela chi vincerà il tricolore

Nel corso di un’interessante intervista con il Corriere, il cantautore di Dio è morto ha parlato ampiamente dell’incontro con Maurizio Sarri, svelandone anche alcuni dettagli. I due non si erano mai visti prima, ma in quest’occasione l’allenatore è parso all’artista di Pavana simpatico, allegro e anche sciolto dopo qualche minuto: “Mi ha detto che apprezza le mie canzoni, che le ascolta ancora adesso. In passato è venuto a un mio concerto… così, tutto normale“.

Francesco, non un tifoso sfegatato ma un grande simpatizzante della Juventus, come molti abitanti della provincia emiliana, ha voluto ovviamente sapere qualcosa sull’esperienza bianconera del tecnico di Figline. E si è parlato di Cristiano Ronaldo, ma solo per un aspetto particolare: “Gli ho chiesto di CR7 per capire che fine farà“.

Tra i tanti argomenti calcistici toccati, a quanto pare il neo allenatore della Lazio gli avrebbe anche rivelato la sua previsione su chi vincerà il prossimo scudetto. Ma Guccini è chiaro e non scompone: “Non lo rivelerò nemmeno sotto tortura“. Che possa essere ancora una volta la Juventus dopo il ritorno di Allegri? O una conferma dell’Inter anche a guida Inzaghi? O ancora un exploit incredibile della sua Lazio? Chissà, magari lo scopriremo alla fine del campionato, quando i giochi saranno fatti e mantenere un segreto non sarà poi così necessario…