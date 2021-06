Ilary Blasi mostra l’intimo: follower senza parole – Foto

Ilary Blasi fa impazzire i follower con uno scatto in intimo: la bellissima conduttrice romana fa il boom di like sui social.

Solo pochi giorni fa, il 19 giugno, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato 16 anni di matrimonio. Una storia d’amore che affascina ed appassiona l’intero Paese, poiché i due sono genuini e spontanei e apprezzati probabilmente da chiunque. Fiducia e complicità i segreti di questo amore duraturo. Non una cosa comune quando si tratta di vip.

Blasi ha cominciato sin da bambina ad apparire in tv attraverso diversi spot pubblicitari. Da adulta ha partecipato a Miss Italia come concorrente, per poi diventare celebre come valletta del quiz televisivo Passaparola. Ma ovviamente, è nota soprattutto per essere la conduttrice delle Iene e dell’Isola dei Famosi.

Classe ed eleganza fanno parte del suo DNA ed è per questo motivo che è apprezzata dal grande pubblico del piccolo schermo.

Ilary Blasi, il post in intimo fa impazzire i follower – Foto

Attraverso un post Instagram, Ilary ha incantato i suoi follower e in pochissimi minuti è riuscita a strappare migliaia di like. La presentatrice romana ha posato in intimo, mostrando le forme dolci del suo corpo. La foto in bianco e nero, decisamente artistica, e lo sguardo sicuro volto al di là dell’inquadratura rendono l’immagine ancor più bella.

Ilary Blasi è tra le conduttrici più belle del panorama televisivo italiano e non nasconde tutte le sue qualità fisiche. La compagna di Francesco Totti lascia sempre senza parole i suoi follower per i suoi post mozzafiato. E anche oggi è riuscita a conquistare il suo pubblico social.