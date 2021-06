Macché CR7: il bomber di Euro 2020 fin qui è l’autogol

Nella classifica marcatori di Euro 2020 domina l’autogol: nella fase a gironi ce ne sono stati già 8.

Euro 2020 ha probabilmente già trovato il suo bomber. Nella classifica marcatori (se fossero contati) al primo posto assoluto in questa edizione itinerante ci sarebbe… l’autogol! Nella vera graduatoria dei goleador degli Europei al momento in testa, staccato dagli altri, c’è Cristiano Ronaldo, il bomber dei bomber, recordman di tutti i tempi anche con la Nazionale. Sono già cinque le reti messe a segno (tre su rigore) dal campione lusitano. Ma gli autogol lo stanno stracciando: ne sono stati realizzati già 8.

Un dato incredibile che equivale già a un record. Mai prima d’ora se ne erano realizzati così tanti in una fase finale degli Europei. E siamo solo alla fase a gironi! Chissà che non ne possano arrivare ancora altri nella fase a eliminazioni dirette. Ma il primato che lascia davvero senza parole riguardo gli autogol è un altro. Perché quello successo fin qui non ha precedenti.

Leggi anche -> Szczesny, che sfortuna! Il suo autogol è da record – Video

Autogol Euro 2020: è record

La cosa che lascia davvero senza parole è che in tutti i precedenti Europei, in ben quindici edizione giocate dal 1960 al 2016, di autogol a referto se ne erano registrati 9. In tutto. 9 in 15 edizioni. Se quindi durante la fase a eliminazione diretta dovesse essercene almeno un’altro si infrangerebbe un record probabilmente mai più battibile.

Evidentemente ad aiutare Euro 2020 in questo dato non proprio incoraggiante è anche l’aumento del numero di partecipanti rispetto al passato, e quindi anche di partite giocate. Ma che qualcosa di strano ci fosse nell’aria era chiaro già dalla gara di debutto, quella tra Italia e Turchia, che era stata sbloccata dall’autorete rocambolesca di Demiral.

Potrebbe interessarti -> Demiral, dall’autogol al Barcellona: la Juventus fissa il prezzo

Nell’ordine si sono poi aggiunti al difensore della Turchia anche Wojciech Szczesny contro la Slovacchia, Mats Hummels contro la Francia, Ruben Dias e Guerreiro contro la Germania, Hradecky contro il Belgio, Dubravka e Kuckca contro la Spagna. Tra questi, resterà probabilmente impresso per sempre nella memoria degli appassionati proprio quello di Dubravka, portiere della Slovacchia, nella gara contro la Spagna, un’autorete clamorosa che ha aperto la strada alla cinquina delle Furie Rosse.

L’estremo difensore è riuscito infatti a metterla nella sua porta sostanzialmente regalandosi una schiacciata quasi degna di una partita di beach volley, di fatto deviando in rete un pallone che sembrava del tutto innocuo.