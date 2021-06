Euro 2020, la squadra di club con più calciatori agli ottavi: è dominio

Partono gli ottavi di Euro 2020, e c’è una squadra di club che ha quasi tutti i calciatori in rosa impegnati con le nazionali. Non è un caso.

Euro 2020 entra nella fase finale. Quella degli scontri diretti, del dentro o fuori. I match in cui è vietato sbagliare e il livello si alza inevitabilmente. Le otto partite in cui i sogni si alimentano e a fare la differenza sono i campioni, o quantomeno i calciatori che ci arrivano meglio. C’è una squadra su tutte che ha mandato in giro per l’Europa i propri calciatori a giustificare il dominio nell’ultima stagione.

Ben 16, tutti pronti a darsi battaglia per tentare l’assalto ad Euro 2020. Per molti di loro significherebbe provare a vincere l’ennesimo titolo in un 2021 fantastico, e magari sognare un Pallone d’oro che mai come quest’anno sembra aperto a molti.

In 16 a rappresentare un club: agli ottavi di Euro 2020 è dominio Blues

Ben 16 calciatori in nazionale dopo una stagione fantastica. Sono quelli del Chelsea, e saranno tutti impegnati negli ottavi ad Euro 2020. Con l’Italia ci saranno Jorginho ed Emerson Palmieri, mentre con l’Inghilterra saranno solo tre i Blues. Si tratta di Mount, Chilwell e James. Havertz, Werner e Rudiger saranno impegnati nello stesso match, ma con la maglia della Germania, mentre alla Francia sono stati dati in “prestito” Kanté, Zouma e Giroud. Batshuayi è invece impegnato col Belgio, Christensen con la Danimarca, e poi ancora Ampadu con il Galles, Kovacic con la Croazia e Azplicueta in Spagna.

Dai gironi è uscito solo Gilmour con la sua Scozia, e il resto è praticamente l’ossatura della squadra che ha vinto la Champions League. Dietro al Chelsea c’è il Manchester City con 15 calciatori impegnati agli ottavi di Euro 2020, e a seguire Bayern Monaco con 14 e poi 11 per Juventus e Dinamo Kiev. Una speciale classifica con una particolare curiosità. Il Borussia Monchengladbach con 10 calciatori in giro fra Svizzera, Germania, Austria e Francia, è tra le squadre che hanno più calciatori agli ottavi di Euro 2020. Un dato che testimonia il lavoro di un club che negli ultimi anni ha alzato molto l’asticella degli obiettivi.