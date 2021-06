Dalla Francia annunciano l’arrivo al Milan di Boubacar Kamara: ma chi è il talento del Marsiglia pronto a sbarcare in Serie A?

Dalla Francia giurano che la trattativa è praticamente chiusa. Boubacar Kamara potrebbe essere un rinforzo per il Milan, deciso a puntare sulla linea giovane e sui talenti che si sono messi in mostra in Europa. Si tratta di un centrocampista ventunenne con compiti prevalentemente di rottura, che al Marsiglia ha giocato una stagione intera da titolare. I tifosi del Milan si chiedono chi è Boubacar Kamara, e la risposta è tutta nei numeri di un talento emergente, già in orbita della nazionale giovanile.

Con i galletti Under 21 ha messo insieme già 9 presenze, mentre al Marsiglia si è fermato a 31 con due assist in campionato. Il primo contatto sarebbe stato nelle ultime ore, e a Maldini sarebbe arrivata una richiesta di circa 20 milioni di euro. Il Milan è fermo a 12 ma ci sarebbe la volontà da parte dei club di venirsi incontro. Le curiosità intanto sono molte su un calciatore giovanissimo ma considerato già molto maturo sia in campo che fuori dal rettangolo verde.

Chi è Boubacar Kamara, talento del Marsiglia che ha stregato Maldini

La notizia ha subito spinto i tifosi del Milan a chiedersi chi è Boubacar Kamara e quale potrebbe essere il suo ruolo nel Milan. Sarebbe l’alternativa a Kessie, o a Tonali qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa. Potrebbe essere l’innesto giusto se non arrivasse Bakayoko, che i rossoneri conoscono bene. Un altro centrocampista fisico alla corte di Pioli, che vuole muscoli nella zona nevralgica del campo. Il francese è infatti un centrocampista abile nell’interdizione, altro 1 metro e 84, che predilige la fase di rottura ma è prezioso anche in costruzione.

Lui attende la chiamata dei rossoneri e intanto si gode le sue passioni e la famiglia. Kamara è infatti già legato sentimentalmente alla splendida Coralie Porrovecchio, con la quale ha dato alla luce quello che il calciatore chiama “il suo principe”. Camara ama il mare, il suo splendido Husky, gli amici di infanzia e i compagni di squadra. Non sarà facile infatti per lui cambiare squadra. Al Marsiglia ha iniziato da piccolissimo, diventando ben presto punto fermo di tutte le squadre giovanili. La chiamata del Milan però sarebbe difficile da accantonare. E nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta.