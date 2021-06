L’Austria sfida l’Italia a colpi di wags: le più famose – FOTO

Austria e Italia partono alla pari, almeno per quanto riguarda le wags: dalla signora Arnautovic a lady Alaba, le più famose.

A tifare per l’Austria nel match di ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Italia ci saranno anche tantissime wags da sogno. Sulle tribune di Wembley potremo assistere a un incontro alla pari tra le compagne degli Azzurri e quelle dei calciatori austriaci. Una sfilata di bellezze super sensuali in grado di far breccia nel cuore di tutti gli spettatori, anche e soprattutto di quelli neutrali.

A fare da capofila alla truppa delle wags più famose dell’Austria c’è Sarah Arnautovic. Moglie dell’attaccante ex Inter e Werder Brema, è già madre di due splendide figlie. Nonostante questo, si tiene in forma splendida, anche grazie alla sua passione smodata per il fitness, mostrata a tutti i propri follower sui social. Piuttosto conosciuta in patria, non è comunque l’unica bellezza della squadra. Basti pensare ad esempio alla fidanzata di Alaba…

Wags Austria: la fidanzata di Alaba

La più famosa forse tra le wags dell’Austria è Shalimar Heppner. Che non è una moglie, ma la fidanzata dai David Alaba, il campione più illustre della squadra biancorossa. Nata il 15 settembre 1994 a Monaco di Baviera, è figlia di una donna asiaticca e di un uomo tedesco. Modella, imprenditrice e responsabile delle pubbliche relazioni, dal 2017 è fidanzata con il nuovo calciatore del Real Madrid. I due sono già diventati genitori, ma non hanno ancora deciso di arrivare al fatidico matrimonio. Arriverà il sì dopo gli Europei?

C’è poi Lena Fleckenstein, bionda fidanzata di Stefan Posch. La loro è una storia piuttosto fresca. Stanno insieme da poco più di un anno, ma sui social si sono mostrati come una coppia molto, molto affiatata. Star di TikTok è invece Sabrina Paez Varela, fidanzata di Marco Friedl da non molto tempo. La loro prima foto insieme è stata pubblicata solo nell’ottobre 2020.

Per il resto, i calciatori austriaci sono piuttosto schivi e anche sui social preferiscono non mostrare troppo della propria vita privata. Un’eccezione a questa regola è un’altra vecchia conoscenza dell’Inter, Valentino Lazaro, che in passato è stato accostato a diverse modelle e donne di grande fascino, oltre che molto famose, come Sheyla Rojas. Ma difficilmente lei ci sarà sugli spalti, essendo l’esterno fermo ai box.