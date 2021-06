I consigli della redazione di Calciopolis sulle prime 4 gare degli ottavi di finale di Euro 2020

Buongiorno a tutti, oggi iniziano gli ottavi di finale di Euro 2021 e non si può più sbagliare.Finita la formula a gironi infatti, le migliori 16 squadre d’Europa, si sfideranno in gara secca, secondo i sorteggi, per accedere ai quarti che si giocheranno a partire da sabato prossimo. Tra oggi pomeriggio e domani sera, si giocheranno 4 gare: Italia-Austria, Galles-Danimarca, Belgio-Portogallo e Olanda-Repubblica Ceca. A seguire troverete il nostro consiglio per ogni singola gara e la nostra multipla odierna.

Pronostici Euro 2020: la quaterna consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi e domani, sabato 26 e domenica 27 giugno 2021. Si tratta di una quaterna a quota 8, con inizio alle ore 18:00 di oggi

Italia-Austria: Multi-gol casa 2-4

Galles-Danimarca: Under 2,5

Belgio-Portogallo: Multi-gol 1-3

Olanda-Repubblica Ceca: Multi-gol 2-5

Se oltre a quella in questa pagina, siete interessati ad altre proposte o se preferite, puntare su giocate a moltiplicatore piu’ alto, potete seguire i miei consigli anche sul canale Telegram, cliccando da mobile, sul link qui sotto: