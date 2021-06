Salernitana: chi è il generale Ugo Marchetti e che rapporti ha con Lotito

Il nuovo amministratore unico della Salernitana, incaricato di vendere la società, è Ugo Marchetti: chi è e che rapporti ha con Lotito.

Il destino della Salernitana è stato deciso all’ultimo minuto disponibile. Alla fine, come prevedibile, la società è stata affidata a un trust incaricato di venderla nei prossimi mesi, con maggiore calma rispetto alle scadenze che erano state date subito dopo la promozione in Serie A conquistata sul campo. Alla guida del club, almeno per il momento, è arrivato il generale Ugo Marchetti, un uomo d’esperienza che ha già avuto a che fare con Lotito.

Lo ha ufficializzato con una nota ufficiale il club granata: “È stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC“. Finisce dunque così l’era Lotito-Mezzaroma per il club campano, che adesso è destinato a passare in buone mani nei prossimi mesi. Nel frattempo, sarà Ugo Marchetti a doverla guidare. Scopriamo insieme chi è e cosa lo ha legato in passato all’attuale presidente della Lazio.

Leggi anche -> Venezia e Salernitana: stesso destino anche in Serie A?

Ugo Marchetti: una vita tra finanza e politica

Nato a Roma il 25 gennaio 1947, Ugo Marchetti è stato a lungo vice comandante della Guardia di Finanza. Nel corso della sua vita ha affiancato a una carriera militare prestigiosa anche una carriera politica altrettanto importante, ricoprendo anche il ruolo di consigliere della Corte dei Conti.

Nel 2012 fu nominato vice sindaco di Palermo, pur rimanendo in carica per pochi mesi a causa della mancata condivisione di alcune scelte dell’amministrazione. Per quanto riguarda le sue esperienze nel mondo del calcio, fin qui non ne vanta alcuna. Anche se in passato avrebbe già potuto fare il proprio ingresso nel mondo del pallone grazie a una persona: Claudio Lotito.

Potrebbe interessarti -> Salernitana modello Carpi? C’è il pressing di Castori

Il presidente della Lazio nel 2017 lo aveva infatti proposto come possibile presidente della Lega di A, ma il suo nome non trovò tutti d’accordo. Un ingresso ritardato comune solo di pochi anni. Con il nuovo incarico all’interno della Salernitana entra infatti ufficialmente nel mondo del pallone, e con un compito molto importante: trovare acquirenti affidabili per poter garantire al club campano un futuro sereno. Un futuro che, probabilmente, non si sarebbe potuto avere imbastendo una cessione in fretta e furia in poco più di un mese.