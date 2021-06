Olanda Repubblica Ceca: la promessa di de Boer alla nazione

Olanda Repubblica Ceca escluderà un’altra squadra dalla corsa al titolo: de Boer lancia i tulipani e fa una promessa alla nazione.

Budapest ospiterà alle 18 il match fra Olanda e Repubblica Ceca. Una gara che si preannuncia scoppiettante vista la verve realizzativa dei tulipani e il momento di fiducia di cui godono gli uomini di Silhavy. Il Ct non ha nascosto di temere i tulipani, che hanno affrontato il girone all’insegna del gol e di tre partite giocate tutte all’attacco. Allo stesso tempo l’allenatore ha dichiarato di aver studiato nel dettaglio gli avversari, e medita lo sgambetto a de Boer.

Da una parte ci sarà Schick, che con tre gol è il vero spauracchio degli orange, dall’altra Depay, Dumfries e Wijnaldum, che continua a dominare a centrocampo e a segnare con regolarità. De Boer è consapevole di avere le carte in regola per portare a casa il risultato in Olanda Repubblica Ceca. E intanto, intervistato in patria, ha dichiarato che la sua squadra vuole vincere il titolo, e ha fatto una promessa molto curiosa.

Olanda Repubblica Ceca, De Boer carica la nazione: “Prometto che…”

Non era fra le favorite al titolo, eppure ha dimostrato di essere una squadra pericolosa, anche strana se vogliamo. L’Olanda che incrocerà il cammino della Repubblica Ceca è una formazione che subisce, ma che segna tanto, e può far male da un momento all’altro. Una squadra da scontri diretti, che nei novanta minuti può regalare emozioni e comunque gioca sempre all’attacco.

De Boer è carico, ed ha la consapevolezza di poter avanzare ai quarti. Sarebbe un passo importante per avere poi davanti solo 3 match e puntare al titolo, che manca dal 1988. Ci credono gli olandesi, così tanto da non nascondere l’obiettivo finale. Con tanto di promessa da parte di De Boer. “Se dovessimo fermarci ai quarti direi che abbiamo fatto bene – ha sottolineato il Ct – ma l’obiettivo non è solo arrivare in finale. Vogliamo vincerla. Non sarà facile ma possiamo riuscirci, e se dovesse accadere festeggeremo nuotando nei canali olandesi”.