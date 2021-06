La Lazio pensa al colpo Nazionale: occhi su Berardi

La Lazio di Sarri cerca un esterno in grado di fare la differenza: l’ultima idea di Tare e Lotito sarebbe Domenico Berardi.

Esterno offensivo cercasi per Maurizio Sarri. Il neo allenatore della Lazio sta studiando la rosa a disposizione, ma per cercare di mettere in pratica il suo calcio fluido e ragionato serve assolutamente inserire in rosa almeno un attaccante esterno in grado di fare la differenza: un attaccante che potrebbe rispondere al nome di Domenico Berardi.

Il talento del Sassuolo sta ben figurando a Euro 2020 con la maglia della Nazionale, e al ritorno dalla competizione potrebbe finalmente accettare il salto in una grande squadra, dopo oltre dieci anni in neroverde tra giovanili e prima squadra. A 27 anni quasi compiuti serve capire cosa vorrà fare da grande: se rimanere sempre il trascinatore di un club di provincia, con poche pressioni ma anche obiettivi contenuti; o se tentare di competere per vincere qualcosa d’importante in una squadra meno ‘comoda’.

Tale squadra potrebbe essere proprio la Lazio. Tuttavia, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quella di Berardi in biancoceleste resta al momento una suggestione molto difficile da realizzare. Un po’ per la valutazione del club emiliano, che non cederà il suo gioiello per meno di 40 milioni. Un po’ anche per la concorrenza. Su di lui ci sarebbero infatti altri grandi club, tra cui il Milan, che dalla sua ha non solo il blasone, ma anche la vetrina della Champions League.

Leggi anche -> Mancini sceglie Berardi: da “calciatore per caso” a titolare dell’Italia

Domenico Berardi alla Lazio: le alternative

Si muove il mercato della Lazio. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Sarri, la società biancoceleste sta cercando di costruire una rosa in grado di soddisfare le esigenze del tecnico di Figline Valdarno. Tra i primi colpi da dover mettere a segno, oltre a un terzino (almeno) c’è quello relativo all’esterno offensivo. Tra i tanti nomi che si sono fatti, quello di Berardi potrebbe essere il preferito per Sarri: forte, italiano e quindi meno bisognoso di ambientamento, in grado di saltare l’uomo, di rientrare e di aprire il gioco sull’altra corsia. Un profilo che potrebbe diventare il perfetto un perfetto Insigne (speculare).

Potrebbe interessarti -> Berardi, ottima stagione col Sassuolo: adesso le big ci pensano

Sarà comunque molto difficile riuscire a portare l’esterno nativo di Cariati in biancoceleste. Anche per questo Tare continua asondare le alternative, più o meno raggiungibili. Resta ben avviata la trattativa per Julian Brandt, centrocampista offensivo in uscita dal Borussia Dortmund, mentre al momento resta solo una suggestione il possibile ritorno di Felipe Anderson, dopo due stagioni non eccellenti al West Ham e un’annata deludente al Porto.

Prima di poter comunque sferrare un colpo da novanta per l’attacco servirà comunque fare cassa in casa Lazio. In tal senso, tra i ‘sacrificabili’ ci sarebbero, per motivi tattici, Manuel Lazzari (direzione Inter?), mentre per possibilità economiche l’addio più probabile a oggi appare quello di Correa. El Tucu piace molto in Premier, ad Arsenal e Tottenham, ma sarebbe finito anche nel mirino del PSG negli ultimi giorni. E con i soldi dei francesi, pensare a un assalto a Berardi potrebbe sembrare meno impossibile.