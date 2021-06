Zinchenko, la moglie Vlada super tifosa: che spettacolo sugli spalti – FOTO

La bellissima Vlada Zinchenko, moglie dell’esterno dell’Ucarina e del Manchester City: il suo stravagante look ad Euro 2020.

Oleksandr Zinchenko e Vlada Shcheglova sono tra le coppie più chiacchierate d’Europa. E’ uno dei classici rapporti tra calciatore e giornalista, che ha suscitato diverse polemiche e reazioni sui social. Infatti, i due sono usciti allo scoperto nell’estate 2019 perché il calciatore dell’Ucraina non è riuscito a trattenersi dal baciare la sua ragazza in diretta televisiva, durante l’intervista a tu per tu con Vlada.

Successivamente, nell’estate del 2020 si sono ufficialmente sposati. Tuttavia, il giorno del matrimonio è stato particolarmente movimentato. In effetti, la giornalista aveva in precedenza criticato Pep Guardiola, allenatore di Alex al Manchester City. E allora, nel wedding day, il terzino dei Citizens ha dovuto spiegare le ragioni delle polemiche scatenate dalla moglie, che in qualità di tifosa – e non come giornalista – era rimasta delusa dalle scelte tattiche del tecnico.

Ora, la signora Vlada aspetta un bambino e solo da pochi giorni ha mostrato il suo bel pancione in una tenera foto con il marito. Nel frattempo, però, si gode Euro 2020 come tifosa e sugli spalti mostra tutti i suoi lati migliori.

Vlada Zinchenko incanta i fan ad Euro 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

La bellissima reporter ucraina è stata intercettata da Sky Sport poco prima di Svezia-Ucraina mentre entrava all’Hampden Park di Glasgow per godersi il match. Vlada Zinchenko ha mostrato il suo outfit floreale bianco e azzurro, portato con classe ed eleganza: due grandi doti di lei caratterizzanti.

In questi giorni, la giornalista ha dato grande spettacolo in tribuna con dei stupefacenti abiti folkloristici messi in mostra a Bucarest e ad Amsterdam.