Croazia-Spagna, trionfo di bellezza in tribuna: la sfida tra wags – Foto

Croazia e Spagna sarà un match spettacolare in campo, ma soprattutto in tribuna: chi sono le wags più affascinanti della sfida.

Questo pomeriggio Croazia e Spagna si affrontano agli ottavi di finale di Euro 2020 al Parken di Copenhagen. Una partita importante per due Nazionali che non hanno cominciato al meglio il torneo, e che nonostante tutto sono riuscite a rientrare tra le migliori 16. E’ un dentro-fuori che sancirà il flop di una delle due.

Il livello tecnico in campo sarà altissimo, così come il tasso di bellezza sugli spalti dello stadio danese. Infatti le wags di Croazia e Spagna sono tra le più affascinanti di tutta la competizione europea. Scopriamo nel dettaglio le bellezze mediterranee e balcaniche che conquisteranno la scena sui social.

Leggi anche >>> Belgio-Portogallo, che sfida tra wags: tifose speciali per De Bruyne e Felix



Croazia-Spagna, da Izabel ad Alice: le wags più belle

Appena laureato Campione d’Europa con il Chelsea, Kovacic ha la fortuna di essere sostenuto dalla bellissima Izabel. I due si sono sposati nel 2017, dopo un fidanzamento di circa 2 anni. Lei è laureata in economia e dirige un brand tutto suo. La bellissima Izabel è un’imprenditrice di successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Izabel Kovačić (@izakova)

Nel centrocampo croato figura anche Brozovic, volto noto alla Serie A. Silvija Lihtar è super tifosa del suo ragazzo e marito. Assieme alla famiglia si godono le partite dell’Inter e della Croazia, come dimostra questa foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvija Brozovic (@silvijaa_b)

Il portiere croato Dominik Livakovic è diventato celebre nella partita contro il Tottenham di Mourinho con la sua Dinamo Zagabria. E’ riuscito a ritagliarsi spazio e soprattutto fama anche in Nazionale. Ma certo è che la sua compagna non è da meno. La bellissima Helena Matic incanta sui social per le numerose foto artistiche che pubblica di tanto in tanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Helena Matić (@helenamatic)

Molto famosa sui social dagli italiani, Alice Campello è imprenditrice e mamma di tre bambini. Dedica la sua vita alla moda, ai suoi progetti lavorativi e ad Alvaro Morata, conosciuto durante la sua prima esperienza alla Juventus. Da lì è nato uno straordinario amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

Beatriz Espejel è la compagna di Koke da oltre sette anni. Ama viaggiare e ama studiare: diplomata in educazione fisica e in insegnamento di lingue straniere, oltre ad aver ottenuto il master in inglese e business. Ha oltre 100 mila follower ed è un vero modello di ispirazione per il centrocampista spagnolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRIZ ESPEJEL (@beatrizespejel)

Elena Galera è la compagna del capitano della Roja, Sergio Busquets. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 500 mila follower ed è facile capire il motivo. La bellissima wags spagnola dimostra tramite le foto un fascino irresistibile.