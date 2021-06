Euro 2020, flop Francia: per il Pallone d’oro può cambiare tutto

Il ko della Francia rivoluziona le gerarchie per il Pallone d’oro: Mbappé incassa un duro colpo ma con Kanté spera ancora. Italia Belgio può essere determinante.

Sei reti, 120 minuti di emozioni e la lotteria dei rigori. Che non ha deciso solo il destino della Francia, ma ha anche rivoluzionato le gerarchie per il Pallone d’oro. I galletti contro la Svizzera hanno incassato un duro colpo. Un pugno in faccia su un errore di Mbappé, il protagonista più atteso ma anche il calciatore che ha maggiormente deluso nella gara che sancisce l’addio ad Euro 2020. La parata di Sommer costa caro alla favorita per il titolo finale, e potrebbe condizionare anche la corsa al titolo individuale più ambito per i calciatori.

L’attaccante del Psg era infatti fra i tre papabili per il il premio, così come Kanté, protagonista e volto vincente della Champions League con il Chelsea. Il flop della Francia ad Euro 2020 però potrebbe indirizzare la scelta e i voti verso altri calciatori, che di sicuro fra Copa America e gli ultimi turni dell’Europeo, sono pronti a giocare i jolly giusti.

Euro 2020, il ko della Francia esclude Mbappé dal Pallone d’oro? I nuovi favoriti

Se Mbappé incassa la sentenza più dura, anche Cristiano Ronaldo fa un passo indietro dopo la sconfitta del Portogallo. In Copa America Neymar e Messi potrebbero invece con un successo ritornare prepotentemente in corsa, mentre Belgio Italia potrebbe essere davvero decisiva. Lukaku e De Bruyne ci credono, e al netto dell’assenza possibile del trequartista del City, c’è un popolo intero, quello azzurro, che spera di fare lo sgambetto ai due calciatori di Martinez. A proposito di Italia, Jorginho potrebbe davvero scalare le gerarchie. Ha vinto la Champions con il Chelsea, e se con Mancini dovesse arrivare fino in fondo chiuderebbe una stagione strepitosa.

Ci sarebbe anche Lewandowski in corsa per il Pallone d’oro. La sua Polonia non ha regalato grandi emozioni, ma dopo aver superato il record di Gerd Muller, il centravanti potrebbe approfittare del ko della Francia e scalare posizioni. Intanto le quote dei bookmakers premiano ancora De Bruyne, Mbappè, Kantè, Neymar, Messi e Ronaldo, che restano i primi sei più giocati. In poche ore qualcosa potrebbe cambiare, e i quarti di finale, insieme alle fasi ad eliminazione della Copa America, potrebbero dare uno scossone alle giocate degli appassionati, e alle decisioni degli elettori di un premio mai così in bilico.