Sky e Dazn: costi degli abbonamenti per vedere Serie A e Champions

Tutte le informazioni sui costi degli abbonamenti dei pacchetti di Sky e Dazn per guardare il calcio in tv: dalla Serie A, Serie B fino alla Champions ed Europa League.

Dalla prossima stagione calcistica cambieranno un po’ le abitudini dei tifosi. Infatti, se negli ultimi anni la gran parte della partite di Serie A erano visibili su Sky, da agosto sarà Dazn a rubarsi la scena con l’esclusiva di 7 gare su 10 a giornata (e tre in co-esclusiva con Sky).

La celebre televisione satellitare ha già annunciato le offerte per la visione del massimo campionato italiano e non solo. Infatti, con l’abbonamento a Sky Calcio (incluso Sky TV) costerà 30,90 euro al mese per 18 mesi e comprenderà la visione di tre match di Serie A ad ogni turno; tutta la Serie B con playoff e playout; le gare tra le squadre straniere nell’edizione 2020/21 della UEFA Champions League e UEFA Europa League; inoltre, fino a 5 partite a giornata di Premier League, alcuni match di Bundesliga e Ligue1 per le stagioni.

Invece, con il pacchetto Sky Sport (includendo sempre Sky TV) sarà possibile guardare la Champions, l’Europa League, oltre trecento partite di NBA, tennis (Wimbledon, ATP Master 1000 e Nitto ATP Final) e i motori (Formula 1 e Moto GP): tutto a 30,90 euro al mese.

L’offerta di Dazn per la Serie A e non solo

Come annunciato dal broadcaster britannico, a partire da luglio il costo mensile dell’abbonamento passerà da 9,99 euro al mese a 29,99 euro al mese. Tuttavia, c’è un’offerta speciale per i nuovi clienti Dazn che sarà valida fino al 30 giugno 2021: l’abbonamento costerà subito 9,99 euro e le successive due mensilità saranno offerte dall’azienda, per pagare poi 19,99 euro al mese per 12 mensilità. Dazn offrirà la visione di tutta la prossima Serie A, con l’esclusiva di 7 partite a giornata su 10. Inoltre, sarà possibile guardare partite di Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, e alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine.

Inoltre, per chi è già abbonato a Dazn, a breve arriveranno ulteriori offerte dedicate in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro.

Dunque, per guardare la Serie A saranno necessari gli abbonamenti di Sky o Dazn, a seconda delle esigenze e preferenze, pur sapendo che il primo metterà a disposizione meno gare rispetto al secondo. Per il campionato cadetto, invece, servirà abbonarsi a Sky Calcio (col quale si potranno vedere anche i match delle italiane in Europa e alcune gare dei campionati stranieri). Per la Champions League ed Europa League sarà necessario Sky Sport, che comprenderà anche altri eventi sportivi come tennis e motori. La Liga, invece, sarà solo su DAZN, così come il grande calcio sudamericano.