Ibrahimovic, nuovo capitolo: “Vi racconto davvero chi sono”

Ibrahimovic sarà protagonista di un nuovo libro: di cosa si tratta, quando esce e il retroscena sulla firma con il Milan.

Zlatan Ibrahimovic è pronto a svelare tutti i suoi segreti più intimi in un nuovo libro. Per i suoi quarant’anni che festeggerà in autunno, l’attaccante svedese sarà protagonista in tutte le librerie con una nuova opera scritta assieme al giornalista Luigi Garlando.

E poco prima della pubblicazione della sua nuova storia, uscirà anche il film “I am Zlatan“. Solo qualche giorno fa, il centravanti del Milan ha pubblicato il trailer che mostra tutto il suo percorso, dall’infanzia e il rapporto con i genitori alle sue prime avventure sul terreno di gioco. Ma come dichiarato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic, del passato calcistico sappiamo quasi tutto e ha ancora tante storie da raccontare: per questa ragione uscirà un nuovo libro.

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

Ibrahimovic sul nuovo libro: “Stavo per firmare con un altro club prima del Milan”

Si tratta del suo secondo libro, ma questa volta Ibra vuole raccontare il suo “io profondo“. Tutto quello che non sappiamo sarà scritto e immortalato nelle nuove pagine: “Ci sono i momenti di vita e di sport che non ho ancora rivelato: a 40 anni ho voglia di svelare i miei valori, le regole e i momenti che mi hanno fatto diventare il miglior calciatore al mondo“. E poi, non mancherà anche il capitolo sul Milan: “Saltò un accordo con un club prima di firmare per il Milan. Se non fosse saltato, non sarei qui in Italia“.

Inoltre, Ibra si concentrerà anche sulle sue esperienze negli Stati Uniti in MLS e in Ligue 1. E ancora, l’amore, le amicizie e il bilancio della vita dello svedese nato a Malmo. “Svelerò quello che ho imparato in 40 anni. Se vi è piaciuto ciò che ho fatto a Sanremo – ha dichiarato Zlatan – Lo ritroverete qui dentro“