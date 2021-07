Messi, la favola con Antonela Roccuzzo: dal primo incontro al matrimonio

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo, la favola d’amore lunga una vita: come si sono conosciuti, quando si sono sposati e tutte le curiosità sulle loro origini italiane.

Lionel Messi è certamente uno dei calciatori più importanti al mondo e se la gioca alla pari con Cristiano Ronaldo. La vera differenza tra i due non è tanto a livello sportivo, quanto nella vita privata. L’argentino è sicuramente più riservato del portoghese, meno incline ai riflettori e più silenzioso con i media.

Della stessa pasta la moglie della Pulce, che a differenza di Georgina non appare quasi mai sui giornali di gossip. Leo Messi e Antonela Roccuzzo hanno tantissime cose in comune, tra cui le lontane origini italiane. Effettivamente i cognomi non mentono. Mentre l’attaccante del Barcellona ha nel suo albero genealogico un trisavolo marchigiano (Angelo Messi, emigrato da Recanati nel 1883), la bella compagna dell’argentino ha origini calabresi. I due si conoscono da una vita, sono cresciuti insieme e solo nel 2017 hanno deciso di sposarsi dopo un lungo fidanzamento. Ma Lionel non aveva dubbi: sin dall’inizio pensava che lei sarebbe stata la donna della sua vita.

Leo Messi e Antonela Roccuzzo: da quanto tempo si conoscono

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo si conoscono da quando avevano 5 anni. La Pulce giocava da bambino nella stessa squadra del cugino della sua futura moglie e una foto del 1998 ritrae i due ragazzini in una spiaggia di Punta Mogotes. Avevano appena 10 e 9 anni. L’amore non era ancora sbocciato, ma da lì a 10 anni sarebbero usciti allo scoperto ufficialmente. Infatti, la coppia ha svelato il proprio amore nel 2008 e il 30 giugno 2017 hanno organizzato le nozze di matrimonio.

Pochi gossip attorno a questa storia d’amore. Solo in un’occasione si è parlato di un possibile tradimento di Leo Messi con un’altra donna, ma Antonela Roccuzzo aveva prontamente messo a tacere queste dicerie.

Prima del matrimonio, Leo e Antonela hanno dato alla luce Thiago e Mateo, nel 2012 e nel 2015. Poi, nel 2018 è nato anche Ciro.