Leo Messi pazzo per un piatto tipico argentino: che cosa mangia la Pulce

Lionel Messi ha svelato il suo piatto preferito: ma solo una persona sa prenderlo per la gola e non è la moglie.

Termina prima del tempo la stagione di Lionel Messi, poiché il suo Barcellona non è riuscito a mantenere la scia di Atletico Madrid e Real Madrid fino all’ultima giornata. L’attaccante argentino ha ricevuto qualche giorno di riposo dal suo club, in vista dei prossimi impegni con la Nazionale. Infatti, l’Argentina dovrà disputare le qualificazioni alla Coppa del Mondo in Qatar e sarà protagonista in Copa America, mentre in Europa ci sarà Euro 2020.

E quindi, Leo Messi ha approfittato per raccontare alcuni aneddoti della sua infanzia e della sua famiglia alla rivista argentina Olé, confessando anche il suo piatto preferito.

Messi e la milanesa della mamma: il suo piatto preferito

Tra i vari retroscena e racconti, la Pulce ha confessato qual è il suo alimento preferito. Si tratta di un piatto tipico del Sud America, ma che per ovvie ragioni si rifà ad un prodotto culinario italiano: Leo Messi va pazzo per la milanesa.

E’ una bistecchina impanata, solitamente al posto del pan grattato in Argentina utilizzano la farina (grano, mais o riso. Stando al racconto di Lionel Messi, la milanesa è il suo piatto preferito sin da piccolo e la miglior versione non poteva che essere quello di sua madre: “Sarà la salsa che va sopra la carne. Non so perché quella della mia mamma è la più buona. Poi non tutte le salse sono uguali...”.

Sempre nell’intervista esclusiva al quotidiano argentino Olé, l’attaccante del Barcellona svela le sue doti dietro ai fornelli: “So cucinare, però non lo faccio spesso. E non so fare gli asados (tipico piatto argentino, quello che in Italia si chiamerebbe arrosto).

Infine, ha risolto l’arcano mistero: “Mi chiamo Lio o Leo? In realtà sarebbe Lio, ma poi è diventato Leo, ora ci faccio l’abitudine, per me è così. Ma mia madre mi ucciderà per questo“.