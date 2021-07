Il sostituto di Hakimi potrebbe essere Nahuel Molina dell’Udinese: ecco chi è il calciatore che incanta l’Argentina ed ha una compagna bellissima.

Il prescelto per sostituire Hakimi sembra essere un calciatore dell’Udinese. Al suo arrivo in Italia in molti si chiesero chi fosse Nahuel Molina, che in poche settimane è diventato un punto fermo per Gotti. Corsa, talento, qualità. Tanto da convincere Scaloni a chiamarlo per la Copa America, e a puntare forte sulle sue caratteristiche. L’Udinese ha fatto nuovamente centro, ma deve resistere all’offensiva di Marotta, pronto ad affidargli il duro compito di sostituire Hakimi.

Ci sarebbe stato addirittura un sondaggio, almeno così raccontano i rumors di mercato. Un mandato esplorativo per capire l’effettiva possibilità di imbastire l’operazione. La risposta? Una cifra che può anche starci per la crescita del calciatore, ma che in questa fase i nerazzurri reputano forse alta. Circa 20 milioni di euro per intavolare un discorso e provare a strapparlo ai friulani. Il club però tentenna, perché la Copa America sta diventando una miniera d’oro per la famiglia Pozzo. Le prestazioni di De Paul, Musso e Molina stanno infatti convincendo i migliori club europei, e le offerte in arrivo sono tante e altissime.

Chi è Nahuel Molina: curiosità e indiscrezioni sull’esterno che piace ad Inzaghi

Dal chi è Nahuel Molina all’esaltazione per l’ennesimo colpo centrato il passo è stato breve in casa Udinese. Così tanto da provare a blindare l’esterno, per il quale arrivano offerte interessanti. Bastò poco ai friulani per chiudere l’affare con il Boca Juniors. Sia in termini di spesa, circa 2 milioni e mezzo, che di tempistiche. Trattativa chiusa in fretta dopo il prestito al Rosario Central, e crescita esponenziale del cartellino. Ma chi è Nahuel Molina fuori dal campo? Dicono che sia l’atleta esemplare, sia in termini di prestazioni che di attaccamento al club.

Sui social non si mostra molto. Fa parlare le immagini del suo percorso calcistico, con la maglia del Boca, poi Rosario Central, dell’Udinese e ora dell’albiceleste. Unica eccezione per la stupenda compagna. É Barbara Occhiuzzi, connazionale legata al calciatore. I due potrebbero volare a Milano, ma di mezzo c’è l’Udinese. E soprattutto una Copa America che ha acceso i riflettori di un laterale che è già fra migliori della competizione.