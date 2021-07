Svizzera-Spagna, tifoso-meme ancora protagonista: il regalo è unico – Foto

Il tifoso svizzero diventato un meme sul web torna a seguire la Nazionale: il regalo unico per Svizzera-Spagna, dove guarderà la partita.

La partita tra Francia e Svizzera ha regalato emozioni non adatte per deboli di cuori. C’è qualcuno sugli spalti che ha vissuto gioia, disperazione e ancora gioia in 130 minuti e più ed è stato immortalato dalle telecamere, diventando celebre in un battibaleno.

E così, il super tifoso svizzero Luca Loutenbach è stato contattato da centinaia di persone, tra cui anche aziende che avrebbero avuto il piacere di collaborare. Il fan della Svizzera ha colto la palla al balzo e ha creato un profilo Instagram – prima della partita contro la Francia aveva solo Twitter – per accogliere i suoi follower e cercare di cavalcare l’onda del successo.

Ma non è tutto. In occasione di Svizzera-Spagna in programma questo pomeriggio alle ore 18:00, il tifoso diventato meme ha ricevuto un particolare regalo per guardare la partita in una location unica.

Leggi anche >>> Cristiano Ronaldo “sfida” The Rock: come è andata



Svizzera-Spagna, il tifoso-meme viaggia a San Pietroburgo gratis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca_Loutenbach (@the_swiss_super_fan)

Luca Loutenbach ha ricevuto in regalo dalla compagnia aerea Swiss un biglietto per viaggiare da Zurigo a San Pietroburgo, perché proprio qui si disputerà la partita dei quarti di finale di Euro 2020.

Il tifoso diventato meme è stato placcato da tv e giornalisti all’aeroporto, in vista di Svizzera-Spagna: è diventato l’uomo più famoso del Paese. Inoltre, ha creato la sua pagina di Instagram per condividere contenuti pre e post-partita. Insomma, è diventato un influencer e icona di riferimento, grazie alla sua scatenata esultanza. Solo il calcio può regalare queste grandi emozioni. E ora la Svizzera sogna il colpaccio anche contro la Spagna: sarebbe un altro grandissimo regalo al tifoso elvetico numero uno.