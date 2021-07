Non tutti sanno che José Mourinho ha una figlia ‘influencer’: conosciamo meglio Matilde Mourinho.

Con l’arrivo dello Special One nella Capitale, i tifosi della Roma sognano di poter ammirare da vicino anche la figlia molto ‘special’ di José: Matilde Mourinho. Giovanissima ma capacissima imprenditrice e influencer, come il padre anche Matilde è riuscita a ritagliarsi subito uno spazio nel mondo mostrando un grande talento, frutto di un’intelligenza e un carattere fuori dal comune.

Classe 1996, la figlia dell’ex allenatore dell’Inter non è una semplice ‘figlia d’arte’. Anzi, è un vero e proprio diamante all’interno del mondo del fashion. Studentessa modello, si è laureata alla University of the Ars London, impegnandosi fin da ragazzina per poter lavorare nel mondo che più l’appassiona: quello della moda. Non a caso, è possibile incontrarla in prima fila in tantissime sfilate di stilisti famosi, come quelle di Chanel.

Più che per i suoi meriti, era balzata agli onori della cronaca nel 2015 per una foto sul red carpet del GQ British Award in cui si era presentata, insieme al padre, con una scollatura spaziale. Non a caso, alcuni compagni di università pare che in quel periodo abbiano iniziato a chiamarla ‘special sexy’. Ma Matilda non è una semplice ragazza immagine, e ci sono ben altri meriti per poterne parlare, al di fuori della sua avvenenza.

Matilde: la figlia di José Mourinho ha un fidanzato?

Influencer a tutti gli effetti, Matilde negli ultimi anni si è dedicata a tantissimi viaggi in luoghi splendidi, guadagnandosi importanti sponsorizzazioni e mostrando a tutti i follower la sua beauuty routine. Ma Matilde non poteva limitarsi a diventare una ‘ragazza vetrina’ qualunque. La figlia di José ha infatti voluto impegnarsi attivamente nel mondo della moda, creando una linea di gioielli sostenibili, arricchita da diamanti grezzi e oro riciclato.

Un’iniziativa imprenditoriale che le ha portato applausi da tutto il mondo, a dimostrazione di quante idee e coraggio abbia la giovanissima figlia dello Special One. Se ti stai chiedendo però se ci sia un boyfriend, un fidanzato nella vita di Matilde, purtroppo rimarrai insoddisfatto. L’erede del tecnico della Roma non è infatti fidanzata, ma fidanzatissima. Pur essendo giovane, da anni è legata sentimentalmente a Danny Graham, giovane rampollo britannico conosciuto durante le esperienze del padre in Inghilterra.

Per il resto, sappiamo che ama gli animali (ha da poco dovuto dire addio al suo compagno di una vita, uno splendido pastore tedesco) e viaggiare sia con il suo amato Danny che con le amiche. E chissà quante volte potremo adesso vederla passeggiare per le vie più glamour dello shopping romano, magari mano nella mano con il suo celebre e carismatico papà.