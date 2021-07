Il Gent fa il prezzo per Yaremchuk: chi è il gigante che piace al Milan

Roman Yaremchuk è una delle sorprese dell’Europeo con l’Ucraina, e il Gent fa il prezzo: ma chi è la punta che piace al Milan di Pioli.

L’Ucraina è forse la vera sorpresa di Euro 2020. Una squadra compatta, che nelle difficoltà trova lo spunto per risalire la china, e che sta mettendo in mostra calciatori già chiesti dalle big. Come nel caso di Roman Yaremchuk, attaccante prolifico e incisivo che è entrato nei radar del Milan. Il gigante di Lviv, alto 191 centimetri, ha messo insieme 10 gol in 28 presenze con la nazionale, che questa sera sfiderà l’Inghilterra per tentare uno storico accesso alle semifinali.

Sarebbe un traguardo unico per una nazionale che vale una fortuna sul mercato. Il lavoro di Shevchenco ha infatti regalato veri e proprio gioielli ai club di appartenenza dei calciatori, che iniziano a fare i conti con le offerte. E a rispondere. Come ha fatto il Gent con Maldini, fissando il prezzo del cartellino. Ma chi è fuori dal campo Yaremchuck, e quanto vale la punta che piace al Milan e sfiderà oggi l’ermetica difesa dell’Inghilterra.

Leggi anche: Chi è Tomas Vaclik, il portiere ceco “bloccato” dal Napoli

Yaremchuk Milan, il prezzo è alto: le curiosità sul centravanti che ha stregato le big

Due gol e un assist in 4 partite per lanciare l’Ucraina. Roman Yaremchuk è pronto a lasciare il Gent, che acconsente alla cessione ma alle sue condizioni. Le caratteristiche tecniche sono quelle che cerca Pioli. Forza fisica, abilità nel gioco aereo e di sponda, incisività in zona gol. Un po’ quello che ha portato i rossoneri a cercare Giroud, in una trattativa estenuante che è ancora congelata. Fuori dal campo Yaremchuk è ritenuto un atleta attaccatissimo al lavoro, diviso fra il campo e la splendida famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Sui social posta diverse foto delle sue partite ma anche della bellissima moglie Cristina, dalla quale ha avuto Nikita. Questa sera ci sarà una nazione intera a spingerlo al successo, in coppia con Yarmolenko, il gemello del gol. Poi sarà tempo di mercato, ma il Milan per Yaremchuk dovrà fare uno sforzo pesante. La richiesta del Gent? Circa 25 milioni di euro, mentre i rossoneri si fermerebbero al momento a 15. Qualcosa si muove, ma un nuovo gol questa sera potrebbe non solo alzare il prezzo, ma scatenare l’asta su uno degli attaccanti più sorprendenti della competizione.