Crotone saluta Simy e Messias: le big stanno in attesa

Il mercato del Crotone si muove sull’asse tra Simy e Messias. Prima c’è da far cassa, poi da riorganizzare una squadra per il campionato di Serie B.

Il Crotone guarda al suo mercato con un po’ di golosità. Dovuta più che altro alle due cessioni eccellenti in programmi. È impensabile vedere ancora Simy e Messias in maglia rossoblu, proprio per il gran campionato svolto dai due ragazzi nella stagione non positiva in Serie A. Se il Crotone avesse avuto una difesa degna dell’attacco, sarebbe stata la rivelazione del campionato. Ma ha preso 92 gol e tanto basta per capire come ci sia stato ben più di un errore nelle sessioni precedenti del mercato.

Un mercato che ora ripartirà dalle cessioni. La ventina di gol realizzati da Simy in questa stagione (e in quella precedente, diventando capocannoniere della Serie B) è il biglietto da visita importante, che molte squadre stanno valutando. L’Inter pensa al suo vice Lukaku, il Napoli al vice Osimhen, non dispiace nemmeno alla Fiorentina e alla Roma. Tutte soluzioni importanti, con una decina di milioni e qualche calciatore promettente in prestito l’affare è già impacchettato.

Il nigeriano garantisce comunque solidità, era stato acquistato dalla Serie B portoghese e in cinque stagioni ha raggiunto la nazionale, nonché altri traguardi personali importanti.

Il brasiliano vuole le luci della ribalta

Nel caso di Messias, le valutazioni sono un po’ diverse. Per ruolo e caratteristiche tecniche non può accontentarsi di fare la riserva in una big, quanto piuttosto il titolare in una squadra che lo accolga senza remora. Dai dilettanti piemontesi alla Serie A ha dimostrato di saperci fare, in progressione è imbattibile, la sua versatilità lo rende importante in molti contesti tattici.

Tante le squadre italiane, e qualcuna anche estera, che valuta l’investimento. Dai sette milioni a salire il prezzo del suo cartellino, anche in questo caso si potrà attutire inserendo qualche ragazzo promettente.

Perché il Crotone sul mercato è sempre sensibile ai talenti delle primavere, da far crescere, valorizzare e poi… monetizzare. Da queste parti sono transitati tanti prospetti, Florenzi maturò da “pischello” della Roma, altri ancora si sono forgiati nel clima pitagorico.

Ragazzi e non solo, perché sul mercato è arrivato il rimpiazzo di Alex Cordaz. Che tornerà a Crotone, ma da dirigente, mentre per il presente Festa e Crespi sono in rosa e a loro si è aggiunto Saro dalla Pro Vercelli.

Così come in tutta la difesa, qualcuno ha lasciato Crotone, qualcun altro si è rivelato semplicemente inadatto. Al nuovo mister Francesco Modesto ora il compito di riorganizzare dal basso i pitagorici, e poi pensare alla zona offensiva. Facendosi lasciare qualche consiglio da Simy e Messias che lasceranno i gol e anche un po’ del loro cuore in Calabria.