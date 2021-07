Mercato Juventus, colpo a centrocampo: arriva il regista chiesto da Allegri

Mercato Juventus: in casa Juve potrebbe fare ritorno un centrocampista fondamentale, scopriamo insieme chi è.

L’ultima stagione della Juventus è stata un po’ sottotono, forse a causa della troppa poca esperienza dell’allenatore Andrea Pirlo; fatto sta che il ritorno di Allegri alla Juventus ha dato nuova fiducia ai tifosi bianconeri di poter rivedere in cima alla classifica della Serie A la loro squadra. Ma il ritorno del tecnico livornese ha fatto si che anche ex giocatori Juve possano tornare a Torino.

Mercato Juventus: dalla Spagna un big a centrocampo

Nelle ultime settimane il Barcellona ha valutato la posizione di Miralem Pjanic, e il tecnico Ronald Koeman ha deciso che il bosniaco non può più servire alla causa Blaugrana. Il giocatore ex Juve nell’ultima stagione non è riuscito a scalare i ranghi della squadra ed è finito in fondo alle scelte del tecnico olandese. Il centrocampista ex Roma è arrivato in Spagna per 60 milioni e pesa molto sulle casse del club catalano, infatti il suo stipendio ammonta a 7 milioni a stagione.

Alla Juventus interessa l’esperienza del bosniaco senza contare che a Torino Pjanic ritroverebbe il suo ex tecnico Massimiliano Allegri, tutto ciò fa pensare a questa come a molto più di un’ipotesi. Il problema principale però è che in questo momento difficilmente un club sia disposto a spendere tanto per un calciatore che ormai ha superato i 30. Il Barcellona ha quindi preso una posizione piuttosto insolita sulla questione Pjanic, di seguito tutti i dettagli.

La decisione shock del Barcellona

Il club Blaugrana ha deciso di dare la “carta di libertà” a Miralem Pjanic. Proprio per liberarsi dal grande impegno economico che ha con il centrocampista. Questa improvvisa scelta del Barcellona può far si che l’ex Roma possa tornare a vestire bianconero da svincolato. Su Pjanic però non ci sta solo la Juve, infatti anche altri club sono interessati a lui, come l’Inter e il PSG.