Roma, nasce l’era Mourinho: il primo messaggio è per Spinazzola – VIDEO

José Mourinho ha pubblicato un video sui suoi canali social per salutare i tifosi della Roma e in particolare Leonardo Spinazzola: il messaggio al suo terzino infortunato.

Comincia l’era di José Mourinho alla Roma e il primo messaggio da nuovo allenatore giallorosso non poteva che andare a Leonardo Spinazzola. Il terzino si è infortunato durante il match di Euro 2020 in Belgio-Italia e sicuramente dovrà restare a riposo per diversi mesi.

Infatti, il calciatore – protagonista del torneo continentale con la maglia dell’Italia – ha riportato una lesione al tendine d’Achille. Questo significa che seguirà la prossima partita della Nazionale dalla tv e salterà l’eventuale finale. Ma ovviamente salterà anche l’inizio di stagione con la Roma. Per tale ragione, José ha voluto mandare un messaggio al suo calciatore.

Leggi anche >>> Spinazzola abbandona il ritiro: il saluto commuove lui e i compagni – VIDEO



Mourinho a Spinazzola: “Questo è il calcio”

Sbarcato dal Regno Unito, lo Special One deve rispettare la quarantena e restare lontano dai calciatori per i primi 5 giorni. Oggi però è cominciata la nuova stagione giallorossa e Mourinho ha voluto postare un video-messaggio ai tifosi della Roma, con una dedica speciale a Spinazzola: “Sarò lontano dai calciatori ancora per un paio di giorni, ma va bene così. Posso restare fuori a guardare l’allenamento, a dare indicazioni e organizzare la partenza della stagione – poi ha aggiunto – Ci dispiace per l’infortunio di Leonardo Spinazzola, che resterà fuori per qualche mese. Ma questo è il football“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale dello Special One. Il tecnico non vede l’ora di cominciare e ciò si denota dal fatto che ha già cominciato a dare indicazioni ai suoi collaboratori e ai nuovi giocatori. Mou è già a Trigoria per iniziare la nuova stagione con il botto.