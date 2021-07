L’Inter, Kolarov ed un rinnovo che fa discutere. Ufficiale intanto la cessione di Hakimi al Pag. I tifosi si dividono.

Aleksandar Kolarov ha rinnovato il suo contratto con l’Inter per un’altra stagione. Il rapporto con i nerazzurri terminerà a questo punto nel 2022. La notizia del esterno di difesa 36enne ha fatto molto discutere, i social come al solito sono letteralmente impazziti tra commenti ironici e tentativi di comprendere una scelta che arriva ufficialmente nello stesso giorno in cui Hakimi passa al Paris Saint Germain.

Il tweet della società nerazzurra con l’ufficialità del rinnovo di Kolarov è stato preso letteralmente d’assalto dai sostenitori dell’Inter, che tra commenti al veleno e frecciatine alla dirigenza hanno espresso tutto il proprio disappunto nei confronti di una operazione che in molti giudicano letteralmente incomprensibile. Si attendono ora ulteriori mosse da parte della società nerazzurra, cosi, per comprendere quali saranno le linee guida di questa sessione di mercato.

Mercato Inter, il rinnovo che non ti aspetti: Hakimi è ufficialmente un calciatore del Psg

Achraf Hakimi non è più un calciatore dell’Inter, ufficiale il suo passaggio al Paris Saint Germain, proprio oggi in cui si rende ufficiale anche il rinnovo di contratto di Kolarov. Lo stesso club francese attraverso un tweet ha annunciato l’accordo con il calciatore fino al prossimo 30 giugno 2026. L’Inter, a questo punto dovrà provvedere a sostituire il calciatore, compito non di certo facile considerato lo spessore del neo esterno del Psg.

L’Inter di Simone Inzaghi sembrava aver individuato nel laziale Lazzari il sostituto di Hakimi, oggi ufficialmente al Psg. I nerazzurri, con il rinnovo di Kolarov, ufficializzato sempre nella giornata di oggi, iniziano a muovere i primi passi in un mercato che si prospetta molto complicato, condizionato fortemente dalle difficoltà economiche del club. Si attendono nuove mosse, si attende di comprendere quale potrà essere la nuova strategia della società nerazzurra.