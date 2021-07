Mercato Inter, Marotta a caccia di rinforzi: rispunta un ex

Mercato Inter: i neroazzurri continuano il mercato per sistemare la rosa, tra i giocatori che interessano ai nerazzurri rispunta un ex.

Manca sempre di meno all’inizio dell’esperienza nerazzurra di Simone Inzaghi, e la dirigenza dell’Inter sta facendo del suo meglio per sopperire alle mancanze della rosa, dovute alle cessioni di giocatori cardine della squadra milanese. Con la partenza del terzino marocchino Hakimi, i neroazzurri devono trovare un rimpiazzo sulla fascia destra. Anche a sinistra la situazione può essere migliorata. Scopriamo insieme a chi è interessato il club di Milano.

Mercato Inter: a chi è interessato l’Inter?

Sono molti i giocatori che presto lasceranno Milano per trovare posto altrove, tra questi ci sono quasi sicuramente Ivan Perišić e Federico Dimarco, manca solo un’offerta per poter lasciare andare i due. Young invece ha già lasciato l’Inter ed è tornato in Inghilterra. Così i nerazzurri si ritrovano ad avere solo Darmian, che è in grado di giocare in entrambe le fasce. Tra i giocatori che interessano ad Inzaghi spunta il nome di Marcos Alonso, anche se difficilmente il Chelsea farà uno sconto all’Inter, vista la recente fumata nera trai i due club per la trattativa riguardante Achraf Hakimi. Di seguito altri nomi per i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Mercato Inter: il secondo sacrificio potrebbe non essere Lautaro

LEGGI ANCHE >>>Mercato Inter: la priorità è blindare le pedine fondamentali per Inzaghi

Tra i diversi nomi viene evidenziato quello di Alex Telles, un ex Inter, infatti ha giocato per il club milanese nella stagione 2015/2016, era stato preso perché fortemente voluto da Roberto Mancini, il terzino brasiliano però si rivelò un flop. Telles in questa stagione si è ritrovato ai margini dei Red Devils ed è pronto a tornare ad un ruolo di titolare, e grazie all’esperienza accumulata anche al Porto, potrebbe rivelarsi utile all’Inter di Inzaghi. Un altro terzino tenuto d’occhio dai neroazzurri è Kostantinos Tsimikas, che non riesce a trovare uno spazio nella sua attuale squadra, lui è molto più giovane di del terzino brasiliano, inoltre il cartellino e l’ingaggio del greco non sono eccessivamente alti e in più c’è il fattore scommessa che tanto piace all’Inter.