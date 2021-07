Le wags di Italia e Spagna infiammano il prepartita della semifinale di Euro 2020: da Jessica ad Alice, chi sogna la finale a Wembley.

Cresce l’attesa per Italia-Spagna, sfida valida per la semifinale di Euro 2020. Il match regalerà grandissimo spettacolo per le qualità tecniche dei giocatori. Scenderanno in campo i due migliori attacchi del torneo, nonostante tutte le difficoltà per i bomber delle relative Selezioni.

Infatti, proprio Immobile e Morata sono stati vittime di pesanti critiche in questi giorni. Ma a loro supporto ci sarà l’aiuto delle splendidi mogli, sempre al loro fianco in questo torneo. Infatti, sia Jessica che Alice hanno guardato più di una partita allo stadio, sfoggiando le maglie della Nazionale dei propri compagni.

La sfida tra wags di Italia-Spagna è di rara bellezza. Le donne dei calciatori hanno incantato i palcoscenici fino a questo momento e continueranno a farlo anche questa sera. Infatti, c’è chi ha già dato appuntamento per la semifinale tra gli Azzurri e la Roja.

Italia-Spagna, le wags che rubano la scena

Jessica Aidi, la bellissima modella francese e fidanzata di Marco Verratti, ha seguito il match contro il Belgio allo stadio, assieme ad altri amici. Tutti tifosi del centrocampista della Nazionale, che sarà titolare anche a Wembley contro la Spagna.

C’è un’altra Jessica, ben più nota ai tifosi dell’Italia. Si tratta di Jessica Melena, compagna di Ciro Immobile, estremamente simpatica sui social e principale fonte di distrazione per l’attaccante della Lazio quando è intento a giocare alla Play Station.

Emerson Palmieri sarà sostenuto da Thaiany Xavier. La sua compagna vive a Londra (città del club del terzino della Nazionale) e potrebbe vedere dal vivo la partita del suo compagno. L’esterno basso del Chelsea scenderà in campo dall’inizio a causa dell’infortunio di Spinazzola.

Anche le splendide compagne dei calciatori della Nazionale spagnola faranno di tutto per supportare i ragazzi di Luis Enrique. Da Alice Campello (italiana ma moglie di Morata) a Elena Galera (lady Busquets), passando per Beatiz Espejel (partner di Koke).

