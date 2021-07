Belgio-Italia, da Kat a Jessica: le wags super tifose dei campioni

Belgio-Italia, che spettacolo fuori dal campo: le wags della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 sono delle tifose sfegatate.

Ai quarti di finale di Euro 2020 si affrontano Belgio e Italia, per un match che vale tantissimo. L’obiettivo della Nazionale Azzurra è stato raggiunto. Riuscire ad entrare tra le migliori 8 del torneo fa ben sperare per i prossimi impegni e per il Mondiale 2022. Gli ottimi risultati raggiunti finora sono stati sicuramente condizionati dalla grande spinta del pubblico di Roma e di Londra. Tra i fans c’erano anche le mogli dei calciatori, che negli appuntamenti all’Olimpico hanno mostrato tutto il loro supporto.

E proprio in questo match da dentro o fuori, non mancherà certo il sostegno ai grandi campioni che scenderanno in campo. Le bellissime wags di Belgio e Italia faranno il tifo da casa…a modo loro!

Belgio-Italia, che spettacolo dalle wags

Tra le compagne più note e celebri della Nazionale belga, non può mancare Kat Kerkhofs. La moglie di Dries Mertens è molto simpatica ed è stata autrice di uno scherzetto in sala stampa nei confronti dell’attaccante prima di Belgio-Russia, travestendosi da giornalista slava. Inoltre, in occasione dell’anniversario di matrimonio (nello stesso giorno della sfida contro il Belgio), Kat ha portato un grosso striscione sugli spalti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kat Kerkhofs (@katkerkhofs)

Anche Witsel ha una tifosa speciale: Rafaella Szabo. I due fanno coppia fissa da anni e hanno già tre figli. La donna, con i suoi 68 mila follower, è nota per il suo fascino e le sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafaella Szabo Witsel (@r_babyberry)

Thomas Meunier ha una fan sfegatata al suo fianco. Deborah Panzokou sta mostrando grande attaccamento alla maglia del Belgio ed è la tifosa numero uno del suo compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴅᴇʙᴏʀᴀʜ.ᴘanzokou (@d.borah)

Jessica Aidi è la compagna francese di Marco Verratti, super tifosa del centrocampista Azzurro. La sua Nazionale è uscita agli ottavi contro la Svizzera, ma avrà ancora modo di sorridere perché Marco può raggiungere la finale di Euro 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA AÏDI (@jessicaaidi)

A proposito di Jessica, non si può non menzionare la bellissima compagna di Ciro Immobile. Sempre al fianco del bomber della Nazionale italiana, sempre sugli spalti nelle tre sfide all’Olimpico di Roma, sempre con la maglia Azzurra cucita sul petto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Spinazzola è il calciatore rivelazione della rosa di Mancini e al suo fianco è supportato dalla stupenda Miriam Sette. I due si conoscono davvero da tantissimo tempo e si può dire che sono cresciuti assieme, fianco a fianco. Quando Leo è in campo, Miriam indossa la maglia numero 4. Al momento sta portando molta fortuna!