I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle due semifinali di Euro 2020 e sulle gare di qualificazione alla prossima Champions League

Buongiorno a tutti, oggi iniziano le semifinali di Euro 2021 e già domani sera, sapremo quali squadre domenica, si andranno a giocare il titolo di campione d’Europa. Oggi però, prendono il via anche le gare di qualificazione alla prossima Champions League e quindi, siccome non amiamo giocare, quando il numero di gare è troppo esiguo e non ci lascia di conseguenza, libertà di movimento, prendiamo in considerazione, anche alcune di quelle, al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare. Le gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, tra quelle che si giocano oggi e domani sono: Italia-Spagna, Inghilterra-Danimarca, CFR Cluj-FK Barac Banja, Malmo-Riga e Dinamo Zagabria-Valur Reykjavik . A seguire troverete il nostro consiglio per ogni singola gara e la nostra multipla odierna.

Pronostici Euro 2020: la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi e domani, martedì 6 e mercoledì 7 luglio 2021. Si tratta di una cinquina a quota 10, con inizio alle ore 18:00 di oggi

Italia-Spagna: Multi-gol 1-3

Inghilterra-Danimarca : Multi-gol 2-5

CFR Cluj-FK Barac Banja : 1X e Multi-gol 2-5

Malmo-Riga: 1X e Multi-gol 1-4

Dinamo Zagabria-Valur Reykjavik: 1X e Multi-gol 1-4

