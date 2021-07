Italia Spagna vale una finale ed è scontro fra i bianconeri Bonucci, Chiellini e Morata: i precedenti fra il muro della Juve e la punta.

Italia Spagna vale una finale. Fra la squadra che ha stupito ad Euro 2020 e quella che nessuno avrebbe indicato come una possibile finalista dopo le critiche iniziali. E invece Luis Enrique arriva alla penultima partita con le sue idee, forse anche la cocciutaggine di chi ha plasmato la sua creatura su un concetto di rinnovamento. E fino ad ora, fra alti e bassi, ha avuto ragione. Ha allontanato le critiche sull’addio al blocco Real Madrid, sull’esclusione di Sergio Ramos e sulla fiducia nei suoi prediletti. Un muro di gomma, che oggi si contrerà contro un muro d’acciaio. Quello della difesa bianconera guidata dagli inesauribili Bonucci e Chiellini.

Toccherà a loro il compito di frenare l’avanzata delle Furie Rosse, che però in cuor loro temono la qualità e il furore agonistico degli azzurri. Sarà infatti sfida nella sfida. Fra concetti calcistici, fra la storia delle squadre, fra reparti. E chi vincerà il duello attacco contro difesa avrà la chiave per la finale. Sarà duello accesissimo anche in salsa bianconera. Chiellini e Bonucci contro Morata, compagni che fra due settimane si ritroveranno alla Continassa: e i precedenti fra i centrali della Juve e la punta ex Real sono a quasi a senso unico.

Bonucci e Chiellini contro Morata: i precedenti di un duello che deciderà la semifinale

Sarà duello fra reparti. I precedenti fra la coppia Chiellini Bonucci e Morata sorridono ai difensori, ma in una occasione il centravanti fece male ad una nazione intera. Lo spagnolo ha affrontato la Juve da avversario in 5 occasioni ma non ha mai trovato la via della rete. Nei match fra Italia e Spagna invece i “quasi amici” si sono affrontati in 4 partite. Morata non ha mai creato grossi pericoli alla coppia Bonucci Chiellini, tranne in una occasione, che fra i precedenti è quello che fa più male.

Subentrato nel 2017, in una partita di qualificazione a Russia 2018, mise il suo zampino sul 3-0 finale. E fu una sconfitta pesantissima per le speranze di accedere alla manifestazione. La musica però è cambiata. Chi vince accede in finale, e Mancini ha già avvisato gli amici di Morata. Fra quindici giorni torneranno a stringersi la mano. Oggi saranno avversari. Vietato sbagliare.