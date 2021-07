Mercato Lazio, in arrivo i primi colpi: un big finanzia gli acquisti

Mercato Lazio: Tare porta assegno i primi due colpi dell’Era Sarri. Però serve fare cassa, in partenza un big.

Manca poco alla fine degli Europei. Una volta conclusi, le squadre vedranno finalmente tornare fra le proprie fila i loro giocatori, così che questi possano incontrare e conoscere gli eventuali nuovi compagni. Per questo proposito la Lazio si è iniziata a muovere e ha portato assegno i primi due colpi per Maurizio Sarri. Scopriamo insieme chi sono i giocatori che vestiranno la maglia biancoceleste.

Mercato Lazio: chi sono i nuovi giocatori della Lazio?

La Lazio si appresta a dare il benvenuto a Elseid Hysaj, il terzino del Napoli dopo aver concluso il contratto che lo legava ai partenopei, è venuto avvicinato e convinto dal ds Igli Tare a far parte dei biancocelesti per la prossima stagione; per lui un contratto di 2.5 milioni a stagione per tre anni, con la possibilità di rinnovare anche per il quarto anno. Il secondo giocatore più che un benvenuto riceverebbe un bentornato. Stiamo parlando di un giocatore che non solo ha già vestito la maglia della Lazio, ma che proprio nella capitale ha dimostrato le sue straordinarie doti calcistiche; il calciatore in questione è proprio Felipe Anderson ora calciatore del West Ham, l’accordo con il club inglese ci dovrebbe già essere; si parla di circa 7 milioni di euro, mentre al centrocampista brasiliano sarà offerto un triennale da 2 milioni di euro. Tutto questo però non è ancora stato ufficializzato. Di seguito il motivo.

Via un big per i due nuovi giocatori

Il motivo della mancata ufficializzazione, è che la Lazio deve fare cassa. L’indice di liquidità non può essere negativo, deve quindi essere prima portato in pari o in positivo, per fare questo serve la cessione di un top player. Per i biancocelesti il giocatore che potrebbe far avverare il tutto è Joaquín Correa, su di lui ci sono molti club europei interessati; fra tutti il PSG e il Tottenham.