Liverpool, assalto ad un gioiello della Serie A: offerta folle

Il Liverpool deve sostituire Wijnaldum, volato a Parigi: si guarda con interesse in Serie A, e sarebbe pronta l’offerta folle per un centrocampista.

Tempo di mercato, di sogni, anche di offerte folli. Un discorso per pochi in una sessione in cui ancora i riflessi della pandemia appesantiscono i bilanci. Fra le big però c’è chi può mettere sul piatto cifre pesanti, soprattutto in Premier. Fra queste c’è il Liverpool, che dovrà sostituire il motore del centrocampo. Wijnaldum ha salutato e preso la via di Parigi, privando la mediana dei Reds di muscoli e quantità, oltre alla capacità di andare a rete.

Ecco quindi che Klopp avrebbe individuato il sostituto naturale dell’olandese, e avrebbe messo gli occhi in Serie A. La notizia arriva dai tabloid britannici, che danno la trattativa per possibile e svelano un’offerta imminente. Dalle cifre altissime. Tremerebbero in tante, perché sul calciatore ci sono tanti club. La proposta degli inglesi però taglierebbe fuori la concorrenza, perché sarebbe davvero difficile da superare.

Liverpool, tutto su Milinkovic Savic: offerta folle per il centrocampista

La notizia arriva dal Sun, e fa tremare la Lazio. Il Liverpool è sulle tracce di Milinkovic Savic, e avrebbe in serbo un’offerta irrinunciabile per provare a convincere Claudio Lotito. Per il presidente e per Sarri il centrocampista non si tocca, ma i numeri destabilizzano l’ambiente biancoceleste, che di sicuro rifletterà sulla proposta in arrivo. Si parla infatti di numeri astronomici. Circa 68,4 milioni di sterline dal Liverpool per strappare Milinkovic Savic alla Lazio e farne il nuovo faro del centrocampo Reds.

Al cambio il club di Lotito incasserebbe circa 80 milioni. Non i 100 che chiederebbe in la società, ma una cifra molto vicina. E soprattutto senza contropartite o formule creative. Il Sun svela inoltre che ci sarebbero già stati contatti fra le parti, ma non racconta l’eventuale risposta che gli inglesi avrebbero incassato dal club capitolino. Tremano intanto le pretendenti al calciatore. Inghilterra o Lazio. La cifra richiesta da Lotito sembra al momento inaccessibile per tutti.