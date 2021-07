Mercato Roma: nel mirino un possibile vice di Spinazzola, parte l’assalto

Mercato Roma: I giallorossi si apprestano a comprare un vice Spinazzola, gli occhi sono puntati su un giocatore della Bundesliga.

L’infortunio al tendine di Achille di Leonardo Spinazzola, sancisce la fine degli Europei per il terzino giallorosso. La Roma deve correre hai ripari, i tempi di recupero infatti sono molto lunghi, si parla di circa 7/8 mesi. Per questo la dirigenza del club giallorosso ha iniziato a cercare un giocatore che può sostituire al meglio il terzino azzurro. Scopriamo insieme chi è il giocatore nella lista della Roma.

Mercato Roma: un terzino dalla Bundesliga

Il nome del giocatore che più interessa alla Roma è quello di Ramy Bensebaini, ora in forza al Borussia M’gladbach. Il terzino algerino può essere un’ottima risorsa per lo Special One, gioca sia come difensore centrale che come terzino, ha dimostrato inoltre buone capacità realizzative, segnando 3 gol nelle 5 partite da lui giocate in Champions League, mentre in campionato le reti sono 4, più un gol in coppa di Germania, numeri decisamente interessanti per un terzino. Inoltre ha capacità fisiche non da sottovalutare. Nella squadra tedesca si occupa sia dei calci piazzati che dei rigori. Potrebbe essere un ottimo profilo non solo per rimpiazzare Spinazzola ma anche per il prossimo futuro della società giallorossa.

L’unico problema è che il Borussia M’gladbach non è disposto a regalare il proprio terzino alla Roma, anche se non sembra lontanissimo l’accordo fra le due parti. Il difensore algerino è estremamente duttile e potrebbe essere un’ottima pedina nelle mani del ct portoghese José Mourinho.

