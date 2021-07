Euro 2020, Ceferin nel mirino: “L’Inghilterra vincerà come nel ’66” – Foto

Scoppia la polemica contro Aleksander Ceferin che starebbe favorendo l’Inghilterra: il rigore su Sterling e i due palloni in campo destano sospetti sui social.

La semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca scatena una polemica nei confronti della UEFA e in particolare contro Aleksander Ceferin. Il presidente dell’organo calcistico europeo è finito nel mirino degli utenti social e dei tifosi, che accusano l’UEFA di aver favorito il passaggio del turno dei Tre Leoni.

Persino la stampa inglese ha ammesso che il rigore assegnato alla Nazionale inglese è stato molto generoso. In effetti, Sterling si lascia cadere in area di rigore troppo facilmente. Un tiro dal dischetto diventato fatale, perché assegnato durante i tempi supplementari. Ma non è tutto.

Infatti, durante l’azione che ha generato il fallo da rigore, si vede chiaramente dalle immagine che ci fossero ben due palloni in campo contemporaneamente. E ovviamente, tutto ciò non è consentito dal regolamento: l’arbitro avrebbe dovuto fermare immediatamente il gioco.

Tutti contro Ceferin: “L’Inghilterra ha giocato 6 partite in casa!”

Al termine della partita e questa mattina, sui social è impazzato l’hashtag #CeferinOut. Lo stesso che già di recente è stato utilizzato contro la Superlega e le minacce del presidente della UEFA contro Juventus, Barcellona e Real Madrid.

Questa volta, però, Ceferin è accusato di favorire l’Inghilterra alla vittoria della finale di Euro 2020. Tra l’altro, c’è un vecchio precedente del 1966, quando la Nazionale inglese – padrona di casa di quell’edizione dei Mondiali – vinse contro la Germania con una rete convalidata dall’arbitro che fece molto scalpore. Infatti, il tiro dalla distanza di Hurst sbatté contro la traversa e sulla linea di porta, ma il direttore di gara decise di assegnare il gol nonostante la palla non fosse entrata interamente. Un errore dell’arbitro che costò carissimo alla Nazionale tedesca e fece vincere il primo mondiale agli inglesi.

Quindi, sui social è scoppiata immediatamente la polemica su quest’edizione degli Europei, paragonati ai Mondiali del ’66.

England can only win in this way.

