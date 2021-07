La sorpresa che non ti aspetti Spalletti i Napoli e Petagna, un incrocio su quale non tutti avrebbero commesso qualche giorno fa.

Andrea Petagna resta al Napoli, la notizia dell’operazione alla spalla di Dries Mertens e la relativa lontananza dai campi di calcio per più di qualche mese, costringe di fatto il Napoli di Luciano Spalletti a fare riflessioni completamente diverse rispetto agli ipotetici piani iniziali. Andrea Petagna, quindi, dato quasi per sicuro partente resterà all’ombra del Vesuvio per assicurare al mister toscano la possibilità di poter contare su un numero ampio attaccanti.

L’intervento a per Dries Mertens, la partenza di Osimhen a gennaio per la Coppa d’Africa, potrebbero portare a Luciano Spalletti ed a tutto il Napoli problemi di rosa, con la possibilità di avere gli attaccanti contati. La permanenza di Petagna assicurerà quindi al tecnico toscano la possibilità di poter contare su una rosa ampia e di disporre di un numero sufficiente. Per il resto, tutto sembra tacere, operazioni in entrata ed uscita ancora ferme.

Napoli, per Spalletti diventa decisivo: il mercato per ora sembra fermarsi con Petagna che resta

Il Napoli che qualche settimana fa sembrava muoversi con decisione verso prospetti del calibro di Emerson Palmieri sembra aver per ora abbassato il tiro. Domani ci sarà la presentazione di Luciano Spalletti. Da li potrebbero arrivare indicazioni importanti, tali da dare una impronta ben precisa su quello che sarà il calciomercato azzurro. Petagna che resta sembra essere per ora l’unica voce certa di questa sessione estiva appena iniziata.

Il caso Insigne tiene con il fiato sospeso i tifosi del Napoli e lo stesso Luciano Spalletti, che forse non si sarebbe aspettato una situazione simile dopo pochi giorni dal suo arrivo. La situazione del capitano azzurro non è ancora stata chiarita e nei prossimi giorni, con gli Europei terminati si potrà discutere di eventuale rinnovo o di eventuale partenza. Petagna nel frattempo resta per ora insieme ad Osimhen, Lozano e Politano, l’unica certezza dell’attacco azzurro.