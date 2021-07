Mercato Atalanta, gira tutto intorno a lui: resta o va via?

Mercato Atalanta: possibile cessione top del club bergamasco, pilastro della squadra potrebbe lasciare i neroazzurri.

Manca poco all’inizio della prossima stagione, e l’Atalanta deve iniziare a fare un po’ di pulizie nel proprio organico. L’ascesa dei due centrocampisti Ruslan Malinovskyi e Matteo Pessina ha fatto si che le gerarchie della squadra bergamasca si riscrivessero, lasciando senza posto alcuni giocatori tra cui un veterano. Il fatto è che Gasperini può contare su un gran numero di giovani talenti e nonostante alcuni vengano inevitabilmente acquistati, l‘Atalanta riesce sempre a scovare nuovi talenti per rimanere competitivi.

Mercato Atalanta, chi va via?

In casa Atalanta ci sono più situazioni da definire, una delle più importanti riguarda Josip Iličić. Il commissario tecnico dei neroazzurri infatti non ha più usato lo sloveno nell’ultima parte di campionato, a causa delle ottime prestazioni dei colleghi più giovani del centrocampista ex Palermo. Tutto questo fa pensare a una sua possibile cessione. Dopo il sofferto addio del Papu Gomez ora anche l’amico sloveno rischia di fare i bagagli e cercare fortuna altrove.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Maehle, esterno da record ad Euro 2020 per l’Atalanta: le curiosità sul danese

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Musso, dalla sua infanzia agli idoli: chi è il portiere che piace all’Atalanta

Quali sono le squadre interessate a Josip Iličić?

Il talento sloveno nonostante l’età non lascia indifferenti molte squadre che vorrebbero approfittarsi dell’esperienza del giocatore atalantino. Tra queste il primo club a chiedere informazioni è stato il Milan, anche se per ora la trattiva sembra essersi incagliata. Certo è che Iličić non verrà svenduto. Un’altra ipotesi è quella che lo porterebbe alla capitale, Sarri ha richiesto direttamente l’ex Fiorentina. Per ora comunque l’Atalanta non vuole affrettare i tempi e rimane calma ad aspettare l’offerta giusta per il talento classe 88.