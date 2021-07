Sara Croce a Capri, che spettacolo in barca: “E’ una Sirenetta” – Foto

Sara Croce fa impazzire i fan per il suo look: la modella in bikini incanta tutta Capri, quanti complimenti per la Bonas.

La Bonas di “Avanti un Altro!” è ancora in vacanza. E’ tempo di godersi il mare, il sole e le intere giornate di relax dopo un anno duro per il mondo dello spettacolo. Sara Croce è rimasta volto di punta del quiz televisivo di Mediaset, condotto da Paolo Bonolis, e resta tra le figure più apprezzate sui social.

Infatti, la modella ha acquisito moltissima notorietà con il tempo, proprio grazie agli scatti postati sul suo account Instagram. Uno dei più recenti, proprio in barca nella grotta Bianca nei pressi di Capri.

E’ proprio lì che sta trascorrendo le vacanze estive Sara Croce, la bellissima compagna del portiere del Bari Gianmarco Fiory. Tra l’altro, proprio sull’isola partenopea, il calciatore del club pugliese gestisce un bad and breakfast e al momento sta proprio con la sua amata, come si evince dai suoi profili social.

Sara Croce in bikini a Capri: fan esaltati – Foto

Quest’oggi, la showgirl di Pavia ha postato una foto magnifica in costume da mare. Sara si ritrae con gli occhiali da sole per proteggere i suoi meravigliosi occhi azzurri dalla luce solare. Inoltre, la sua perfetta forma fisica scatena i fan.

Croce ha posato per questa foto su una barca, nei pressi dell’isola di Capri dove attualmente si gode il relax. Qualcuno sui social la elogia, paragonandola ad una Sirenetta, altri si soffermano sulle doti fisiche della modella, altri ancora restano a bocca aperta per il suo fascino ammaliante.