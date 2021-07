Serie A, in Italia e all’estero: date e sedi dei ritiri delle 20 squadre

Scelte le date e le sedi dei ritiri delle squadre di Serie A: chi resterà in Italia, chi farà il raduno nei propri centri sportivi, chi andrà all’estero.

La stagione 2021-22 è ufficialmente iniziata e alcuni club hanno già iniziato la preparazione estiva. Ovviamente, essendoci competizioni internazionali come gli Europei e la Copa America, mancano diversi protagonisti del campionato italiano. Tra l’altro, la Serie A ha fornito tanti giocatori sia per la competizione europea che per quella sudamericana e molti dei calciatori presenti nelle squadre italiane hanno lasciato il segno.

Scopriamo nel dettaglio quali sono le date e le sedi scelte dalle squadre di Serie A per svolgere i ritiri pre-stagionali.

Serie A, date e sedi dei ritiri: solo 4 squadre fuori dall’Italia

Alcune società preferiscono restare nei propri centri sportivi. Atalanta, Inter, Juventus e Milan svolgeranno il ritiro nei propri campi d’allenamento. Addirittura, il club rossonero non farà un vero e proprio ritiro, tant’è che i calciatori torneranno ogni sera nella propria abitazione.

Diversi club, invece, andranno in Trentino e in Veneto. Solo un paio di squadre andranno verso il centro Italia: Napoli a Castel di Sangro (L’Aquila) e Salernitana a Cascia (Perugia). Quattro club, invece, andranno anche all’estero. Il Genoa farà il ritiro in Austria a Neustift; la Lazio andrà in Germania a Marienfeld; la Roma dovrebbe confermare il ritiro in Portogallo a Faro; infine, anche l’Udinese raggiungerà l’Austria e si allenerà a St Veit.

Di seguito tutte le date e le sedi dei ritiri delle società di Serie A:

Atalanta: dal 12 luglio a Zingonia (Bg)

Bologna: 14-24 luglio a Pinzolo (Tn)

Cagliari: 12-24 luglio a Pejo (Tn), 27-31 luglio ad Aritzo (Nu)

Empoli: dal 12 luglio a Monteboro, agosto in Trentino (date e luogo non ufficiali) Fiorentina: 17-31 luglio a Moena (Tn)

Genoa: 12-24 luglio a Neustift (Aut)

Hellas Verona: 10-24 luglio a Fiera di Primiero (Tn)

Inter: dall’8 luglio ad Appiano Gentile

Juventus: dal 14 a Torino (Continassa)

Lazio: 10-28 ad Auronzo (Bl), 2-7 agosto a Marienfeld (Ger)

Milan: dall’8 luglio a Milanello

Napoli: 15-25 a Dimaro Folgarida (Tn), 5-15 agosto a Castel di Sangro (Aq)

Roma: 8-25 luglio a Trigoria, 27 luglio-8 agosto a Faro (Portogallo, da confermare)

Salernitana: 15-31 luglio a Cascia (Pg)

Sampdoria: 15-30 luglio a Ponte di Legno (Bs)

Sassuolo: 12-24 luglio a Vipiteno-Racines (Bz) (da confermare)

Spezia: 12-25 luglio a Prato allo Stelvio (Bz) 28 luglio-7 agosto a Ronzone

Torino: 13-30 luglio a Santa Cristina (Bz)

Udinese: 19 luglio-1 agosto a St. Veit (Aut)

Venezia: 12-25 luglio a Pieve di Cadore (Bl)